Regent het straks? Maak deze fout niet achter het stuur

Nieuws

Het is inmiddels alweer weken kurkdroog geweest. Maar het KNMI voorspelt nu regen voor het einde van de week. Goed voor het gazon, maar er zit ook gevaar in de regen. Vooral als het bij een klein buitje blijft.

Code glad: extra opletten als het straks regent

Visceuze aquaplaning noemen ze het levensgevaarlijke fenomeen bij Rijkswaterstaat. Al praten ze ook over ‘glad door slijmerige laag’. Het principe is heel simpel: vuil hoopt zich op op het wegdek in de droge periode. Wanneer het gaat regenen lost dat vuil op in het eerste water. Dat verandert dan in een spekgladde slijmerige laag. Bij harde buien spoelt ook het slijm weer snel weg, maar juist wanneer het bij een klein buitje blijft kan het gevaarlijk glad worden op de weg.

Tijdelijk korting op een abonnement op Auto Review!

Tip Betaalbare premie en goed verzekerd Interpolis AutoBewust heeft één van de laagste premies van Nederland. Nu exclusief verkrijgbaar via Rabobank. Bereken je premie

Stuifmeel van de bomen

In deze periode van het jaar levert lange droogte gevolgd door buiige omstandigheden gemakkelijk gevaar op. In het voorjaar geven veel bomen en struiken stuifmeel af. Dit stuifmeel, aangevuld met minuscule rubberdeeltjes van bandslijtage en stof zorgen voor perfecte omstandigheden voor viskeuze aquaplaning, ofwel straatslijm.

Handige weetjes komen ook voorbij in onze gratis wekelijkse nieuwsbrief, meld je snel aan.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Pas je rijstijl aan bij eerste regen

Lang droog, veel vuil, eerste regen, glad. Voorzichtig dus de komende dagen wanneer de eerste buitjes vallen. Wees alert op (plaatselijke) gladheid, pas je rijstijl aan en hou wat ruimer afstand met voorgangers, zeker wanneer je dat standaard niet doet.