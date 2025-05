Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 20 (2025)

Nieuws

Weer een week voorbij, tijd voor een terugblik. We zagen bleke gezichten bij Nissan en vermoeden dat Hans Klok nu bij Toyota werkt. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.



Top - Dit is de elektrische Toyota die je wél wilt

Heeft Hans Klok iets te maken met de onthulling van de nieuwe Toyota bZ4X Touring? Want wij zagen 'm niet helemaal aankomen. Toyota-dealers zullen de elektrische stationwagon met open armen ontvangen. In tegenstelling tot de gewone bZ4X, die matig verkoopt.

Top - Stellantis gaat dokken



Eigenaren van een Citroën, Peugeot, Opel of DS met PureTech-motor kunnen opgelucht ademhalen. Moederconcern Stellantis komt - ma lang wikken en wegen - over de brug om klanten schadeloos te stellen voor de problemen met de distributieriem en het overmatige olieverbruik.

Top - Mercedes stopt helemaal niet met stationwagons

Een tijdje terug leek het er nog op dat Mercedes zou stoppen met stationwagons. Dat is even slikken, want het merk staat samen met Volvo bovenaan op de stationwagons-apenrots. Gelukkig appte onze fotograaf foto's door van een gecamoufleerde Mercedes CLA Shooting Brake. Stuttgart schrijft de stationwagon niet af.



Flop - Hierom zijn Duitse auto's zo duur



Duitse auto's zijn gemiddeld allesbehalve goedkoop. “Kwestie van kwaliteit”, zeggen de fans dan. Maar er is een veel belangrijkere reden voor die hoge prijzen. En dat kan Duitse merken weleens duur komen te staan. De loonkosten in Duitsland zijn verreweg het hoogst in de hele wereld.



Flop - Poeh, wat is de Hyundai Inster Cross duur



De nieuwe Cross-uitvoering is de topversie van de Hyundai Inster. Hij laat ons schrikken. Niet met zijn ruige voorkomen, maar met zijn prijs van 32.885 euro. Dat is 8590 euro duurder dan een gewone Inster. Dit is er aan de hand.



Flop - Bestaat Nissan over 5 jaar nog?

Het slechte nieuws over Nissan stapelt zich op. De Japanners zelf zijn er open over: 20.000 mensen verliezen hun baan en van de 17 fabrieken gaan er zeven dicht. Oei ... Maar we zijn altijd op zoek naar lichtpuntjes: er komen modellen aan die best eens succesvol kunnen worden, zoals de nieuwe Micra en Leaf.



