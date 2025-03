Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 10 (2025)

Nieuws

Vrijdagmiddag, halfvijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Volkswagen een elektrisch model onthult voor een Dacia-prijs en een smartphonebouwer uit het niets met een 1527 pk sterke auto op de proppen komt. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.





Top – Volkswagen voor een Dacia-prijsje

Eindelijk komt Volkswagen weer eens met een scherp geprijsde auto. De ID.Every1 (die waarschijnlijk gewoon ID.1 gaat heten) is een realistische ogende concept car die je kunt zien als opvolger van de Volkswagen Up. In 2027 komt-ie op de markt voor een Dacia-prijsje.



Top – Honda maakt waterstof weer interessant

Wordt het nou wel of niet iets met personenauto’s op waterstof? Jazeker, zegt Honda niet voor het eerst, want waterstofauto’s kunnen veel goedkoper geproduceerd worden. Met zijn nieuwste brandstofcel denkt Honda de doorbraak binnen handbereik te hebben.





Top – Een auto voor 70.000 euro met 1527 pk

Ken je die mop van die Chinese smartphonemaker die ineens auto’s ging bouwen en alle gevestigde merken voor schut zette? Het is geen grap, maar bittere ernst. De Xiaomi SU7 is goed voor, hou je vast, 1527 pk!



Flop – Kia domineert Nederlandse autoverkopen

Tot begin deze eeuw was Opel jaar in jaar uit het bestverkochte automerk van Nederland. Dat was best saai. De laatste jaren is er ook al weinig spanning. Kia staat altijd op 1 en in 2025 is de voorsprong op nummer 2 Volkswagen na twee maanden al enorm. Razend knap hoor, maar een beetje meer competitie zou welkom zijn.



Flop – Zo weinig moeite doet Toyota om Tesla Model Y van troon te stoten

Over autoverkopen gesproken. De Toyota Corolla is de op 1-na-bestverkochte auto ter wereld. Maar het faceliftje van 2025 is wel héél subtiel. Wordt nummer 1 Tesla daar bang van of doet Toyota precies voldoende?

Flop – Euro NCAP wil echte knoppen, maar nieuwe regels gaan verschil niet maken

Om in aanmerking te komen voor de maximale veiligheidsbeoordeling van Euro NCAP, moeten dashboards van auto's vanaf 2026 verplicht een paar knoppen hebben. Klinkt goed, maar wij doken in de nieuwe regels en wat blijkt? Er is veel ruimte voor interpretatie; merken komen weg met de gekste dingen.