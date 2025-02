Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 7 (2025)

Nieuws

Vrijdagmiddag, halfvijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we droevig en blij werden over wat er gaande is op het ICE-front. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - BMW blijft lekker V8-motoren bouwen

Tot afgrijzen van de fans nam BMW eerder afscheid van zijn dikke V10- en V12-benzinemotoren. Maar de V8 blijft, belooft ontwikkelingsbaas Frank Weber. De vraag is alleen of wij er ook van kunnen blijven genieten.

+ Top - Volkswagen stopt met wat klanten haten

In 2020 maakte Volkswagen een sprong in het onbekende met zijn elektrische Volkswagen ID.3. Vijf jaar en verschillende ID.-modellen later maken we de balans op: wat heeft Volkswagen hiervan geleerd?

+ Top - Volvo EX30 flink in prijs verlaagd

De Volvo EX30 was in 2024 een bestseller. Volvo wil dat succes graag vasthouden, ook na de komst van een paar sterke concurrenten. Vandaar dat de Volvo EX30 tot wel 3500 euro goedkoper wordt.

- Flop - Laatste hoop benzinefans de bodem ingeslagen

Slecht nieuws voor EV-tegenstanders die hun hoop hadden gevestigd op e-fuels. Dit ‘groene’ alternatief voor benzine is zo duur en inefficiënt dat het kansloos is tegen batterij-elektrische auto’s.

- Flop - Zo schrikbarend weinig sportwagens kun je nog met een handbak kopen

De automaat is populair. Ook sportwagens hebben vaak 2 pedalen. Maar de volgende sportwagens kun je nog wel met een handbak kopen. Al zijn het er niet veel meer.

- Flop - Briljante elektrische Saab-opvolger dreigt stille dood te sterven

Niet alleen Saab-fans reageerden in 2023 enthousiast op de Emily GT. De sensationele elektrische sportsedan had een bereik van zo'n 1000 km en leek klaar voor de openbare weg. Maar nu hangt de EV met Saab-DNA aan een zijden draadje.