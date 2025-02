Waarom deze milieuvriendelijke benzine nog kanslozer is dan waterstof

Nieuws

Slecht nieuws voor EV-tegenstanders die hun hoop hadden gevestigd op e-fuels. Dit ‘groene’ alternatief voor benzine is zo duur en inefficiënt dat het kansloos is tegen batterij-elektrische auto’s.

“De elektrische auto is een hype”, “De waterstofauto is de ideale oplossing” en “EV’s worden nooit wat, e-fuels zijn de toekomst.” We horen het regelmatig op verjaardagen en we lezen het vaak op Facebook. Toch lijkt de werkelijkheid toch echt anders te zijn.

Wat zijn e-fuels?

E-fuels, oftewel synthetische brandstoffen voor auto’s worden geproduceerd met behulp van hernieuwbare elektriciteit, waterstof (uit water) en CO₂ (uit de lucht of industriële bronnen). Ze bootsen de chemische structuur van benzine, diesel of kerosine na, waardoor ze geschikt zijn voor bestaande verbrandingsmotoren.



Voordelen e-fuels tegenover benzine en diesel

CO₂-neutraal: de CO₂ die vrijkomt bij verbranding is eerder uit de atmosfeer gehaald, wat de uitstoot in balans brengt. Compatibel: geen aanpassingen nodig aan motoren of infrastructuur. Duurzame productie: gemaakt met hernieuwbare energie, waardoor de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afneemt.

Nadelen e-fuels ten opzichte van elektriciteit

Dat klinkt als het ei van Columbus. Dan lijkt het ook niet zo vreemd dat Porsche miljoenen geïnvesteerd heeft geïnvesteerd in een fabriek voor deze 'revolutionaire brandstof'. Deze fabriek staat in de Zuid-Chili, in een regio met een overvloed aan zon en wind.



Maar als je verder kijkt dan je neus lang is, blijkt de toekomst van e-fuels er toch iets minder rooskleurig uit te zien. Dat is geen mening, maar het resultaat van breed onderzoek door de ADAC (Duitse zusterorganisatie van de ANWB), het Duitse Ministerie van Milieu en het International Energy Agency (IEA).

Lage efficiëntie: E-fuels vereisen veel energie om te produceren. Van de opgewekte elektriciteit gaat zo’n 70-80 procent verloren voordat het de wielen aandrijft, terwijl EV’s 85-90 procent van de energie direct benutten. Hoge kosten: door het complexe productieproces zijn e-fuels duurder dan elektriciteit. Dit vertaalt zich in hogere brandstofprijzen per kilometer. Beperkte beschikbaarheid: de productiecapaciteit van e-fuels is nog klein, waardoor grootschalige toepassing voorlopig niet haalbaar is. Beperkte milieuwinst: hoewel CO₂-neutraal in theorie, stoten auto’s met e-fuels nog steeds lokale emissies uit, zoals stikstofoxiden, in tegenstelling tot EV’s.

Kortom, e-fuels zijn vooral interessant voor sectoren waar elektrificatie lastig is, zoals de luchtvaart en scheepvaart, maar veel minder voor dagelijks autogebruik.

Zo inefficiënt zijn e-fuels

Onderstaande figuur illustreert hoe inefficiënt e-fuels voor auto’s met verbrandingsmotor zijn ten opzichte van elektrische auto’s voor BEV’s (batterij-elektrische auto’s). En wie nog de hoop gevestigd had op waterstofauto’s, ook die blijken volgens de berekeningen van de onderzoekers veel minder efficiënt.



Omgerekend kun je met de hoeveelheid elektriciteit die benodigd is voor 1 auto op e-fuel, 6,4 BEV’s laten rondrijden. Dan is de rekensom snel gemaakt … Dus hoe je het ook wendt of keert, de elektrische auto lijkt een stuk toekomstbestendiger dan auto’s met verbrandingsmotor, hoe groen e-fuels op het eerst gezicht ook zijn.

Het lijkt er dan ook op dat de investeringen van Porsche in e-fuels weggegooid geld zijn en dat autofabrikanten als Hyundai, Toyota en BMW beter te kunnen stoppen met hun investeringen in waterstofauto’s. Want ook die zijn volgens de berekeningen in dit rapport allesbehalve efficiënt.