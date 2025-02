Nieuws

Tot afgrijzen van de fans nam BMW eerder afscheid van zijn dikke V10- en V12-benzinemotoren. Maar de V8 blijft, belooft ontwikkelingsbaas Frank Weber.

Amerikanen willen een BMW met V8, legt Weber uit op Motor1.com. De topman van BMW R&D is er zelf ook niet vies van: "Een geëlektrificeerde zescilinder kan het gemis van een krachtige V8 nooit volledig goedmaken. Een achtcilinder is here to stay en die blijft BMW dan ook doorbouwen."

Hiermee kiest BMW een andere afslag dan eeuwige concurrent Mercedes die bij sommige AMG-modellen de V8 heeft vervangen voor nota bene een viercilinder met elektronische hulp. Schrik!

V10 en V12 stopten

BMW stopte eerder met de V10 en de V12. De M5 van de vijfde generatie BMW 5-serie was de laatste V10 van BMW. De productie hiervan hield op in 2010. De V12 hield het langer vol, tot 2022 toen de BMW M760Li met pensioen ging.

Bij Mercedes vind je nog wel een twaalfcilinder, namelijk in de 612 pk sterke Mercedes-Maybach S 680. En ook bij BMW-dochter Rolls-Royce kun je nog voor een twaalfcilinder kiezen. Maar dus niet bij BMW zelf.

BMW: V8 gaat nergens heen

Hoe dan ook: de V8 gaat bij BMW nergens heen. Weber zegt dat een hybride-aandrijflijn met minder cilinders dezelfde prestaties en acceleraties kan leveren, maar dat 'klanten nu eenmaal het geluid, het gevoel en de soepele loop van een achtcilinder willen'.

En wie zijn die klanten dan? Die wonen vooral in Amerika, maar ook in het Midden-Oosten. In de Arabische wereld en de Verenigde Staten maken ze zich nu eenmaal minder druk om een grammetje extra CO2 in de lucht. Zeker nu Donald Trump in de VS aan de macht is.

Daarmee zijn we aangekomen bij een heikel punt voor ons, Europeanen. Europa hanteert immers alsmaar strengere milieuregels. Dus of BMW de V8 ook in Europa in leven houdt, is nog maar de vraag. Voorlopig is de nieuwste BWM M5 er nog wel mee uitgerust, zie het bericht hieronder. Al is het een plug-in hybride ...