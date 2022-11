Deze 5 auto's bezorgen je vaak ellende

De Consumentenbond doet elk jaar onderzoek naar de betrouwbaarheid - of het nagenoeg ontbreken hiervan - van auto's. Uit het nieuwste betrouwbaarheidsonderzoek blijkt dat het betrouwbaarste automerk uit Japan komt. Maar ook dat je bepaalde automodellen beter links kunt laten liggen als je zuinig op je geld bent. Welke auto's zijn betrouwbaar en welke niet?

Uit het onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de Mitsubishi ASX de meest betrouwbare auto is. De Japanner haalt het rapportcijfer 9,3. De Mazda CX-3 doet het met een 9,2 ook uitstekend. De top drie van de meest betrouwbare auto bestaat verder uit de tweede generatie van de Peugeot 208 en de huidige Volkswagen Polo met beide een 9,1. Op plek vier staat de Suzuki Celerio. Die is nieuw niet meer te koop, maar wel als betrouwbare occasion.

Betrouwbaarste automerk

Suzuki is mede door de hoge score van de Suzuki Celerio het betrouwbaarste merk uit het onderzoek. Want ook de Suzuki Ignis, Suzuki Swift, Suzuki S-Cross en Suzuki Vitara halen dikke voldoendes, respectievelijk een 8,6, een 8,3, een 8,8 en een 8,9. Wie een betrouwbare auto zoekt, doet er sowieso goed aan een Japanse auto te kopen. De top vijf van betrouwbare automerken ziet er als volgt uit:

Suzuki (8,5) Mitsubishi (8,4) Subaru (8,3) Toyota (7,9) BMW, Honda en Mazda (7,6)

Het kan altijd erger

Dat Japanse automerken alleen maar betrouwbare auto's maken, gaat trouwens niet altijd op. Nissan haalt in het onderzoek van de Consumentenbond een 6,4 en is hiermee in de top twintig op de achttiende plaats beland. Alle Nissan-modellen scoren een voldoende maar in vergelijking tot andere Japanse merken is het wat magertjes. Maar het kan altijd erger, dit is de top vijf van minst betrouwbare merken:

Citroën (6,0) Fiat, Ford en Renault (6,1) Nissan, Peugeot en Volkswagen (6,4) Audi (6,5) Opel (6,6)

Allemaal een voldoende

Het goede nieuws is dat alle automerken in ieder geval een voldoende halen. Maar vooral van een premiummerk als Audi hadden we toch meer verwacht. Maar het moet gezegd worden: alleen de Audi A3 van 2012-2020 doet in het onderzoek mee.

Ook al doet de huidige Volkswagen Polo het uitstekend, de Volkswagen Polo uit bouwjaar 2009-2014 haalt met een 4,5 een dikke onvoldoende. En ook deze vijf volgende auto's bezorgen je vaak kopzorgen:

Auto's van maximaal tien jaar oud

De input komt van leden van het zogeheten Autopanel van de Consumentenbond. Hierbij mochten alleen auto's van maximaal tien jaar meedoen. De vraag was hoeveel keer pech ze in het afgelopen jaar hadden. Als de reparatie kon wachten, telde dit voor twintig procent mee. Kon de bestuurder niet verder rijden, dan telde dit voor 45 procent mee. Wie nog wel kon rijden, maar direct naar de dealer moest, werd voor 35 procent meegeteld.