Top 10 - Alle nieuwe auto's om naar uit te kijken in 2022

1 - Nissan Ariya



Van pionier in elektrische auto's (Leaf) is Nissan verworden tot achterhoedespeler. De Ariya moet de deukjes in het zelfvertrouwen van het kwakkelende Nissan gladstrijken. Er komen veel verschillende versies van de 'Qashqai onder de elektrische suv's', met een actieradius die varieert van 360 tot 500 kilometer. Snelladen kan met maximaal 130 kW. Over het uiterlijk niets dan lof, de productieversie van de Ariya lijkt flink op de conceptcar die het merk in 2019 presenteerde. Maar op voorhand kunnen we al een minpunt benoemen: de Ariya heeft geen knoppen meer op het dashboard …

2 - MG5



De Chinese merken staan te trappelen om Europa te verpletteren. MG komt bijvoorbeeld op st(r)oom. In 2021 kwam de non-descripte Marvel R op de markt, die er zó gewoon uitzag en zó doorsnee reed dat we hem al bijna vergeten zijn. Maar voor de MG5 zien we een goede toekomst. Het is de eerste volledig elektrische stationwagon en MG belooft dat-ie minder gaat kosten dan 30.000 euro. Jammer dat het uiterlijk slaapverwekkend is als de wachtmuziek bij je telecomprovider en dat de actieradius van 400 kilometer niet meer dan gemiddeld is. We krijgen heimwee naar de tijd dat MG een Brits kloppend hart had …

3 - Alfa Romeo Tonale

Deze Italiaan stond ook op het lijstje voor 2020 en 2021 … Het uitstelbeleid van Alfa Romeo is berucht. Ook de Stelvio en de Giulia kwamen vele jaren na de oorspronkelijke planning en waren al verouderd voor ze goed en wel in de showroom stonden. Zou het er in 2022 dan eindelijk echt van komen voor de Tonale, vijf jaar (!) na het laatste nieuwe model van Alfa Romeo? Aan zijn beeldschone uiterlijk zal het niet liggen. Wat betreft motoren en onderstel is de Tonale identiek aan de Jeep Compass. Dat betekent dat hij onder meer op de markt komt als plug-in hybride met 190 pk en 240 pk.



4 - Mercedes EQE



Verderop in dit nummer bespreken we de EQB, die eigenlijk wat te gemiddeld presteert om de Mercedes-ster met trots te mogen dragen. Maar met de eveneens elektrische EQE zet Mercedes de boel wél op scherp. Hij lijkt als twee druppels water op de grotere EQS en heeft een indrukwekkende actieradius van 660 kilometer. De EQE is even groot als een E-klasse, maar zijn wielbasis is liefst 10 centimeter langer. Dat is het voordeel, als je voorin geen enorme zescilinder kwijt hoeft. AMG is al druk bezig met een eigen versie van de EQE, Mercedes zelf belooft voor 2022 een suv-versie.

5 - Volvo XC90



De XC90 is een belangrijke auto voor Volvo; hij markeert traditioneel het begin van een nieuw designtijdperk. Je kunt er dus van uitgaan dat veel elementen van de XC90 later ook op andere modellen terug te zien zijn. Volvo presenteert zich steeds nadrukkelijker als milieuvriendelijk merk. Alle versies van de XC90 zijn dan ook volledig elektrisch, of hebben op z'n minst hybridetechniek. Dieselmotoren gingen al eerder bij het Zweedse grovavfall (grofvuil). Opvallend: de elektrische XC90 krijgt een eigen platform. Helaas zijn er nog geen beelden vrijgegeven, maar met de Concept Recharge krijgen we een tipje van de Zweedse sluier.

6 - Lightyear One



Als een Nederlands bedrijf opzien baart in de autowereld, slaat de roem over op ons allemaal. We volgen de ontwikkelingen van de Lightyear One alsof we hem zelf ontworpen hebben. De elektrische auto met zonnepanelen komt, als alles volgens planning verloopt, in de zomer op de markt. Waar-ie gebouwd wordt? In Born misschien, waar binnenkort geen Mini's meer van de band rollen? Of krijgt Helmond, de stad waar hij is ontwikkeld, een supersonische fabriek? Nee, de productie vindt plaats in Finland. Bij testrondjes op een Duits circuit kon Neêrlands zonnekoning pronken met 710 elektrische kilometers op één acculading.

7 - Kia Niro



Wie had vijf jaar geleden voorspeld dat de Kia Niro de bestverkochte auto van Nederland zou worden? Het was een typisch geval van pieken op het juiste moment. Kia bood de Niro aan als hybride, plug-in hybride én volledig elektrische auto, met een gunstige bijtelling én een grote actieradius. Zowel calculerende zakelijke rijders als particulieren stonden voor de Niro in de rij. Het motorische succesrecept wordt herhaald bij zijn opvolger, die ook in drie smaken komt. Opvallendste detail: de D-stijlen in een afwijkende kleur, een designtrucje dat Smart ook toepaste. De nieuwe Kia Niro komt halverwege 2022 op de markt.

8 - BMW M3 Touring



We groeven in ons geheugen: is dit echt pas de eerste Touring-versie van de iconische M3? Ja! Tot nu toe moest je een Alpina B3 Touring kopen als je met het hele gezin inclusief bagage zo snel mogelijk over openbare circuits en bergpassen wilde denderen. Maar eindelijk heeft M GmbH dan de stationwagon van de 3-serie onder handen genomen. De drieliter zescilinder levert 480 of 510 pk (M3 Competition). De gewone versie krijgt een handbak met zes versnellingen, de Competition een achttraps automaat. We raden aan om geen breekbare spullen mee te nemen.

9 - Toyota Aygo X



Je hoeft geen Jomanda-achtige gaven te bezitten om een gouden toekomst te voorspellen voor deze kleine Toyota. Nederland schreeuwt om betaalbare modellen, Toyota is de enige die deze lokroep heeft gehoord en komt met een hypermoderne auto in het A-segment. Alles is er goed aan: zijn basisprijs onder de 16.000 euro, zijn alleraardigste uiterlijk, zijn flink toegenomen ruimte (de Aygo X groeide met liefst 23 centimeter), en zijn arsenaal aan veiligheidssystemen. Zelfs adaptieve cruisecontrol is standaard.

10 - Volkswagen ID. Buzz



Och, dat iconische Volkswagen-busje. Hoe langer het geleden is dat hij rondreed, hoe meer mensen zeggen dat ze er een hadden. En hoe wilder de anekdotes worden uit het tijdperk van love and peace. De ID.Buzz knipoogt naar de beroemde Typ 2, maar heeft geen pruttelend boxermotortje onder de vloer. De elektrische bus krijgt meerdere uitvoeringen, die grotendeels overeen zullen komen met het aanbod van de ID.3 en ID.4. Wat uiterlijk betreft, is de ID.Buzz in elk geval de leukste van Volkwagens uitstootvrije stel.