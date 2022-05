Mercedes EQE review - Staat hier een écht elektrisch alternatief voor de E-klasse?

Kijk maar eens goed: wat rijdt hier? Het zij je vergeven als je denkt dat er een Mercedes EQS voor onze camera heeft geposeerd. De nieuwe Mercedes EQE neemt veel stijlelementen van de elektrische S over, maar als geheel maakt hij een grotere indruk op ons. Hij werkt namelijk erg goed als volledig elektrische E-klasse.

Wat valt op aan de Mercedes EQE?

Alle auto's lijken op elkaar, zegt mijn vader altijd. En in het geval van de Mercedes EQE heeft-ie een punt. De volledig elektrische E-klasse is gevormd door de wind en moet zijn optimale stroomlijn bekopen met een duidelijk gebrek aan eigen identiteit. De EQE lijkt zó erg op zijn grotere broer, de eerder door ons geteste Mercedes EQS, dat het een flinke uitdaging is om ze uit elkaar te houden. Tot mijn grote verbazing was het mijn vriendin - die niets om auto's geeft en niets van auto's weet - die opmerkte: "Hé, de donkerblauwe Mercedes van laatst was langer."

En inderdaad, daar kun je het aan zien. De EQS meet 5,21 in de lengte, de EQE 4,94 meter. Toch lijken beide compacter dan ze eigenlijk zijn. Het is het voordeel van de met een passer getrokken daklijn, waardoor je de EQE op het eerste gezicht aanziet voor een zakensedan van C-klasse-formaat. Pas als je hem tussen andere auto's parkeert, ontwaar je zijn werkelijke afmetingen. Opvallend: de EQS is een liftback, met een grote vijfde deur, de EQE een sedan. Achter zijn kofferklep is 430 liter aan bagageruimte beschikbaar. Een gewone E-klasse heeft 110 liter meer.



Wat is goed aan de Mercedes EQE?

Het is een gevoelskwestie, maar de grote Mercedes EQS vinden wij niet helemaal het niveau van een S-klasse halen. Bij de EQE is dat anders. Hij werkt uitstekend als E-klasse met een stekker. Hij heeft een prachtig afgewerkte cabine, zonder Hyperscreen, maar mét een mooi verticaal infotainmentscherm dat onder een hoek opstijgt uit de middenconsole. En dat vinden we prima. Wat ons betreft is het Hyperscreen een onnodige gimmick. De drie schermen onder één glasplaat zijn niet leverbaar op de EQE 350+. Wel op de Mercedes-AMG EQE 43 4Matic.

We hebben het Hyperscreen kunnen ervaren in de EQS en vonden het wat traag reageren op touchscreen-input. Het MBUX-systeem in de nieuwe EQE heeft daar geen last van en verwelkomt je met mooie, heldere graphics en een gebruiksvriendelijke interface. Interessant is het tabblad over het elektrische verbruik. Dat geeft tot in detail aan hoe je de actieradius van de EQE kunt maximaliseren. Je kunt bijvoorbeeld de werking van de airco beperken en diverse interieurfuncties uitschakelen. Het scherm vertelt je gelijk hoeveel kilometer bereik je daarmee wint.

De EQE 350+ komt volgens de officiële specificaties maximaal 594 kilometer ver. Bij een constante snelheid van 100 km/h, onder bijna ideale omstandigheden, wisten wij 511 kilometer uit zijn 90,7 kWh-batterij te persen (lees onze volledige actieradiustest). Dat komt doordat de Mercedes verrassend efficiënt met zijn stroom omgaat, waarbij hij ongetwijfeld wordt geholpen door zijn aalgladde uiterlijk. Snelladen doet de EQE met maximaal 170 kW (waarom heeft Mercedes daar niet gewoon 200 kW van gemaakt, zoals bij de EQS?). Leg je de EQE met 10 procent batterijniveau aan de snellader, dan kun je na een half uur weer met 80 procent op pad.

En dat op pad gaan, is geen straf. De EQE 350+ heeft één elektromotor, die 292 pk en 565 Nm koppel op de achterwielen loslaat. Daarmee is de limo niet zo schokkend snel als sommige andere EV's, maar met een 0-100 km/h-tijd van 6,5 seconden win je desondanks menig stoplichtsprintje. Liever doe je het rustig aan en geniet je van het zachte gewieg van de carrosserie. De ondersteltechneuten van Mercedes hebben met de EQE een meesterstukje afgeleverd. Ze wisten de verleiding te weerstaan om 'sportiviteit' in de (optionele) Airmatic-luchtvering te stoppen en hebben al hun pijlen op comfort gericht. Met een fantastisch resultaat.

Net als de meeste elektrische auto's stuurt de EQE licht en vrij gevoelloos. Optioneel is een sturende achteras, voor een kortere draaicirkel en meer stabiliteit bij hoge snelheden. Grappig: je kunt kiezen uit twee verschillende, met 4,5 of 10 graden wieluitslag achter. Ze kosten allebei 1573 euro. De semi-autonome rijassistent van de EQE neemt (op de snelweg) veel van je over, maar ziet af en toe dingen die er niet zijn. De EQE ging op de snelweg twee keer plotseling in de remmen, zonder dat daar een aanleiding voor was. De EQS die we eerder op de redactie hadden, had die neiging ook.



Wat kan beter aan de Mercedes EQE?

Fraai, zo'n vloeiende daklijn, maar op de achterbank wordt het er niet ruimer van. Gek genoeg hebben we in de EQE wél meer hoofdruimte dan in de EQS. Een ander nadeel van het nieuwe Mercedes-design is het zicht naar achteren. In de binnenspiegel gluur je door een brievenbus naar wat er achter je rijdt. Dat er ook nog een hoofdsteun in de weg zit, maakt het er niet beter op. Ietwat vreemd in onze testauto is de werking van de flippers achter het stuur, waarmee je de hevigheid van de remregeneratie instelt. Ze lijken omgedraaid te zijn: met een plus die one-pedal driving in stapjes uitschakelt en een min die de ankers juist steviger uitgooit. Een bug?

We hebben ons in de EQE maar aan één ding echt geërgerd: de aanraaktoetsen op het stuur. Wie die verzonnen heeft, moet 'sofort gekündigt werden', op staande voet worden ontslagen. Tiptoetsen (met of zonder feedback) zijn elders in de auto al irritant, maar op de spaken van het stuurwiel helemaal. Je moet te geconcentreerd naar de knoppen kijken om er zeker van te zijn dat je de juiste hebt. Bovendien komt het voor dat je met je vinger per ongeluk nét over een toets aait en dat plotseling de radio naar een ander station overschakelt. De twee touchpads waarmee je de digitale cockpit bedient, zijn piepklein, waardoor ook die te veel aandacht vragen.

Wanneer komt de Mercedes EQE en wat kost-ie?

Als je nu bij de Mercedes-dealer naar binnen loert, dan zie je hem staan: de EQE. Het aanbod is vooralsnog beperkt. Er is een 476 pk sterke Mercedes-AMG EQE 43 4Matic voor 107.680 euro en de door ons geteste EQE 350+, als Luxury Line (79.850 euro) en als AMG Line (82.875 euro). Uiteraard kun je helemaal los gaan op de optielijst. Onze Launch Edition - Luxury Line (beschikbaar tot 20 april 2022) had een basisprijs van 76.825 euro, maar was uitgerust met zoveel extra's dat er op de uiteindelijke factuur een bedrag van 98.496 euro is komen te staan.

Wat vind ikzelf van de Mercedes EQE?

Ik was licht teleurgesteld in de Mercedes EQS; hij voelt niet zo speciaal als een S-klasse. De EQE daarentegen is een fantastisch E-klasse-alternatief. Zijn styling zal niet ieders voorkeur hebben, maar van binnen is-ie prachtig: met hoogkwalitatieve materialen, een optimale afwerking en een fraai multimediascherm. Dat Mercedes de focus op comfort heeft gelegd, kan ik alleen maar toejuichen. Geen snoeiharde demping in de EQE, je zweeft te allen tijde als op een wolk over het asfalt. En zo wil je dat van een volledig elektrische reislimousine.