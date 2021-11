Deze auto's hadden Auto van het Jaar moeten worden, maar werden het niet

Eerst naar de Auto van het Jaar 2022-verkiezing. De jury heeft zojuist de namen van de zeven finalisten vrijgegeven, waarvan er slechts één met een brandstofmotor leverbaar is. De winnaar wordt traditiegetrouw aan de vooravond van de Autosalon van Genève bekendgemaakt, in een soort Songfestival-achtige puntenceremonie. Volgend jaar gaat de Zwitserse autoshow wederom niet door, vanwege de wereldwijde corona-uitbraak, dus vindt de Auto van het Jaar 2022-uitreiking online plaats.

Dit zijn de zeven finalisten voor de titel:

Wat ons betreft wint de Hyundai Ioniq 5 of Kia EV6, maar het zou zomaar kunnen dat de Europese jury de niet-Europese modellen negeert en heel chauvinistisch kiest voor de Peugeot, Renault of Skoda. Het is in het verleden vaker gebeurd. Kijk maar naar deze voorbeelden van modellen die Auto van het Jaar hadden moeten worden, maar het niet werden. We beperken onszelf tot de afgelopen twintig jaar.

Toyota Prius (2001) - verloren van Alfa Romeo 147

Mooi en goede auto hoor, die Alfa Romeo 147, maar de titel Auto van het Jaar 2001 niet waardig. De jury had moeten kiezen voor de tweede generatie Toyota Prius. Je kunt de eerste succesvolle hybride bekritiseren om zijn moeilijke uiterlijk en zijn suffe imago, maar met zijn techniek heeft hij de markt veranderd.

Mini (2002) - verloren van Peugeot 307

"Innovatie", noemt de Auto van het Jaar-jury als belangrijk criterium, maar kennelijk kijken ze daar minder naar dan zou moeten (zie 2001 en 2014). Maar erger nog is dat de heren en dames van de autopers telkens voor de veilige optie gaan: de zoveelste Peugeot in plaats van de toen nieuwe en spannende New Mini.

BMW i3 / Tesla Model S (2014) - verloren van Peugeot 308

Wij hebben de puntenceremonie in 2014 met knarsende tanden zitten bekijken. De BMW i3 en Tesla Model S gingen nek aan nek, maar werden voorbijgestoken door de minst vernieuwende auto van dat jaar: de Peugeot 308. Ronduit beschamend dat de jury niet voor de elektropioniers van BMW of Tesla heeft gekozen.

Tesla Model 3 (2020) - verloren van Peugeot 208

Sorry Peugeot, je maakt echt prima auto's, maar in dit lijstje ben je even de kop van jut. Want waarom wint de Peugeot 208 nou? Prachtig design, maar verder een gewone b-segmenter. Terwijl de Tesla Model 3 de acceptatie van de elektrische auto weer een stukje verder bracht.