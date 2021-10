Eerste review: Cupra Born is een Volkswagen ID.3 waarbij je niet gaapt

Wat is opvallend aan de elektrische Cupra Born?

In maart 2019 maakte de Seat el-Born (genoemd naar een hippe wijk in Barcelona) zijn debuut op de autosalon van Genève. Het was de bedoeling dat de el-Born het eerste volledig elektrische model van Seat zou worden, maar de plannen werden gewijzigd. De auto is uitgebracht onder de Cupra-vlag en heet simpelweg Born. Waardoor Seat het enige grote merk is dat het nog zonder elektrische auto moet stellen …

Cupra schept verwachtingen, want het merk roept dat het net even spannender is dan andere automerken. Dat is nog knap lastig als je techniek gebruikt van Volkswagen. Het uiterlijk is in elk geval frivoler dan dat van de Volkswagen ID.3 en in het dashboard zijn meer gekleurde accenten aangebracht. Verder krijg je standaard sportstoelen en een sportonderstel. Toch worden we aanvankelijk niet warm of koud van de rijeigenschappen, daar is niets sportiefs of afwijkends aan. Het is alsof we in een ID.3 rijden, maar dan met hard onderstel.



Wat is goed aan de elektrische Cupra Born?

Toch begint de Cupra ons langzaam in te pakken, bijvoorbeeld met zijn uitrusting. Waar de Duitsers een mariakaakje bij de koffie serveren, krijg je bij Cupra gebak van de patissier en een likeurtje. Volkswagen vindt stalen wielen meer dan genoeg voor de basisversie met 58 kWh, terwijl de Cupra Born de show steelt met lichtmetaal. Ook adaptieve cruisecontrol, stoelverwarming en een achteruitrijcamera zijn bij de prijs inbegrepen. Je betaalt bijna hetzelfde; de Cupra Born kost 37.990 euro (Business One) en de ID.3 (Pro) 37.740 euro.



Ook met de rijeigenschappen beheerst Cupra de kunst van het verleiden net wat beter. De Born krijgt (weliswaar pas in 2022) iets wat de ID.3 niet krijgt: een e-Boost-knop waarmee kortstondig meer vermogen tot je beschikking staat. In plaats van 204 pk, staat 230 pk paraat. Verder kun je de directheid van de besturing en het onderstel aan je persoonlijke wensen aanpassen. Deze gepimpte Cupra, is merkbaar leuker dan de basisversie en neemt meer afstand van de ID.3. Het lage zwaartepunt en de achterwielaandrijving verhogen de feestvreugde.



Wat kan beter aan de elektrische Cupra Born?

De bediening is een crime, net als in de ID.3. Het stuur heeft ‘sliders’. Dat zijn geen echte knoppen, maar aanraakvlakken waarop je moet drukken of swipen. We krijgen er elke keer weer ruzie mee. De bediening van het multimediasysteem is al net zo onhandig. Er zijn fysieke knoppen, maar die lijken op de tiptoetsen van een inductiekookplaat en wij houden niet van koken. De Cupra erft ook de harde kunststoffen van de ID.3.



Wanneer komt de elektrische Cupra Born naar Nederland en wat is de prijs?

De Cupra Born is al in Nederland en komt voor calculerende leaserijders dus ruim op tijd om te profiteren van 12 procent bijtelling. Aanvankelijk kun je hem alleen bestellen met een accupakket van 58 kWh en een vermogen van 204 pk. De prijzen beginnen bij 37.990 euro. Voor elke hogere uitrustingsvariant betaal je 3000 euro meer, waarbij de opper-Born (Copper Edition One) 46.990 euro kost.

In 2022 krijgt de Born ook accupakketten met 45 kWh en 77 kWh.



Wat vind ikzelf van de elektrische Cupra Born?

De Born is een maken-of-breken-auto: slaat hij aan, dan staat het merk Cupra op de kaart. Verwacht geen sensationele rijbeleving, daarvoor zijn de overeenkomsten met de ID.3 te groot. Al heeft hij dankzij de e-Boost net genoeg Spaans temperament om niet te geeuwen, maar te glimlachen.