TEST Peugeot 308, Volkswagen Golf, Mazda 3: als je van Frans comfort houdt, moet je Duits rijden

De Mazda 3 was de glansrijke winnaar toen we de rijeigenschappen van dit drietal met elkaar vergeleken. Beleeft de Peugeot 308 dan nu zijn finest hour?

Ondanks de aangekondigde ambities met de nieuwe Peugeot 308 (2022), heeft hij nog een vrij sportief afgestemd onderstel. Gelukkig zonder de harde klappen die de veren en schokdempers bij het oude model soms ­uitdeelden. Afhankelijk van de ondergrond veert de Peugeot 308 zelfs vrij zacht in, wat zeker op lange etappes voor een uitstekend comfort zorgt.



Toch geeft de multilink-­achteras van de Peugeot 308 dwarsrichels en andere flinke oneffenheden duidelijker door dan de eenvoudige torsie-as van de test-Golf. Dat is deels te danken aan de instelbare schokdempers (820 euro) van de Duitser.



Waarom de Volkswagen Golf comfortabeler is dan de Peugeot 308



Als je een Volkswagen Golf 8 met een vermogen van 150 pk of meer koopt, krijg je een onafhankelijke multilink-achteras. In dat geval heb je de regelbare dempers minder hard nodig. Hoe dan ook biedt de testauto een voorbeeldig veercomfort, ook op een slecht wegdek. Oneffenheden worden soepel weggewerkt, waarbij de carrosseriebewegingen tot een minimum worden beperkt. Hierdoor voelt de Volkswagen Golf bijna een klasse groter aan dan zijn concurrenten.

“De Mazda 3 hakt op een hobbelige ondergrond als een gabber op hardcorehouse.”

Vergeleken met de rustige Volkswagen Golf, ‘hakt’ de Mazda 3 op een hobbelige ondergrond als een gabber op hardcorehouse. De carrosserie is constant in beweging en richels bereiken schijnbaar onge­filterd het interieur. Zelfs als je ooit met een geschoren hoofd en in een glimmend ­trainingspak rondliep, vind je dat waarschijnlijk niet leuk meer … In beladen toestand wordt het veercomfort van de Mazda beter. Dan bereiken de Japanner en de Peugeot 308 ongeveer hetzelfde niveau. De Volkswagen Golf blijft onder alle beladingsomstandigheden het comfortabelste jongetje van de klas.

Tijdens lange ritten gaan de Peugeot-stoelen irriteren



Wanneer we het zitcomfort van de testauto’s vergelijken, levert dat dezelfde rangorde op, al zijn de verschillen minder groot. Zowel voor- als achterin biedt het fors bemeten Volkswagen-meubilair het beste zitcomfort. Maar het zeker ook weer niet zo dat je in de andere twee auto’s een pijnbank-ervaring opdoet. Wel gaat tijdens lange ritten in de Peugeot de ‘pukkel’ onder de schouderbladen irriteren. In de Mazda zitten we op wat te zachte kussens en ervaren we te weinig zijdelingse steun.

Samenvattend wint de Volkswagen Golf het comforthoofdstuk met glans. De Peugeot 308 eindigt als tweede en de Mazda 3 moet genoegen nemen met de derde plaats.

De volledige test met alle metingen staat in Auto Review 3/2022. Haal hem nu in de winkel, of bestel 'm online.