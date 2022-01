Je kunt het je haast niet voorstellen. Generaties lang was deze allemansvriend immers de benchmark in de compacte middenklasse. Daarnaast is de Volkswagen Golf een trendsetter geweest voor hete hatchbacks en compacte diesels. Maar ja, de belangstelling voor hot hatches is tanende - niet in de laatste plaats vanwege de hoge prijzen. En door toedoen van Volkswagen zelf is de dieselmotor ook al gemarginaliseerd, zeker in Nederland.



Aan de andere kant is een volledig elektrische auto voor veel mensen nog steeds een brug te ver. Wellicht is ‘die goeie ouwe Golf’ als plug-in hybride de ideale tussenoplossing. Eerder vergeleken we de interieurs en de ruimte, nu concentreren we ons op de rijeigenschappen.



ID.3 heeft alle ingrediënten voor rijplezier

Met zijn lage zwaartepunt en z'n achterwielaandrijving, beschikt de Volkswagen ID.3 over twee belangrijke ingrediënten voor een flinke portie rijplezier. Maar om absolute rijveiligheid te garanderen, heeft Volkswagen de stabiliteitsregeling zo afgestemd, dat de ID.3 zich bij hoge bochtsnelheden gedraagt als een voorwielaandrijver. Geen uitbrekende kont dus, maar voorwielen die de buitenkant van de bocht opzoeken. De besturing is behoorlijk direct, maar levert weinig informatie over de staat van het wegdek.



Volkswagen Golf stuurt fijner dan ID.3

De voorwielaangedreven Golf eHybrid betrekt zijn bestuurder nauwer bij het rijden. De besturing is communicatiever dan in de Volkswagen ID.3. Daarnaast leveren de optionele 18-inch wielen een positieve bijdrage aan de sportieve rijbeleving.



Het accupakket onder de achterbank zorgt ervoor dat de stekker-Golf een wat ‘los’ achterwerk heeft, maar dat komt de lichtvoetigheid alleen maar ten goede. Zonder dat je ooit het gevoel krijgt dat de auto er met jou vandoor gaat, in plaats van andersom. De prettig doseerbare remmen boezemen de Golf-rijder veel vertrouwen in. Terwijl de overgang tussen afremmen op de elektromotor en écht remmen in de ID.3 voor een wat diffuus remgevoel zorgt.



Volkswagen ID.3 houdt Golf niet bij

We krijgen het gevoel dat de Golf eHybrid zijn elektrische stalgenoot met twee vingers in de neus gaat verslaan als het er écht op aankomt. Maar de praktijk blijkt anders. De tijdmetingen geven aan dat de Golf op ons testcircuit en de slalom slechts iets sneller is dan de ID.3. Met een wat toleranter ESP, zou de ID.3 zijn hybride-broer waarschijnlijk voor blijven. Ook met een optioneel sportpakket, al dan niet met adaptieve schokdempers (360 of 1170 euro), zit er bij de ID.3 wellicht meer rijplezier in het vat. Maar helaas heeft de testauto die speciale dempers niet aan boord.

