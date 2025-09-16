Tweedehands BMW 3-serie (G20/G21): problemen, betrouwbaarheid, prijs

Aankooptips

Wie zijn BMW 3-serie van de generatie F30/F31 voor een nieuwere wil inruilen, koopt met de G20/G21 een betere auto. Ruimer, sportiever én betrouwbaarder. Toch kent ook deze Dreier enkele aandachtspunten.

De huidige BMW 3-serie kwam al in 2019 op de markt. Zijn opvolger is hier en daar al gesignaleerd, zij het nog voorzien van camouflageplastic. ­Desondanks is al wel bekend dat de auto ontworpen is volgens 21ste-eeuwse Neue Klasse-designtaal die BMW inslaat. De auto komt naar verwachting in 2026 op de markt.

Ruime keus uit tweedehands 3-series

Met een volledig elektrische aandrijflijn gaat-ie i3 heten, de overige versies krijgen traditionele modelnamen. Maar ook daarvan gaat de vormgeving flink op de schop. Ga je liever voor een Dreier met de huidige ontwerpstijl, dan ben je binnenkort aangewezen op een occasion. Marktplaats.nl biedt keus uit zo’n 1500 stuks van de G20/G21.

We richten ons hier voornamelijk op de sedan- (G20) en Touring-versie (G21) van de BMW 3-serie, maar de 4-serie Coupé (G22), Cabrio (G23) en Gran Coupé (G26) zijn er technisch nauw mee verwant. Hetzelfde geldt voor de in Mexico gebouwde 2-serie Coupé (G42, vanaf eind 2021). Ook die staat op hetzelfde Cluster Architecture-platform van BMW (CLAR).

Plug-in hybride BMW 3-serie bestverkocht

Tot opluchting van de echte BMW-fans stopte de fabrikant geen 1,5-liter driecilindertjes met 136 pk meer in deze 3-serie. Bij de F30/31 was dat nog wel het geval. Bij de G20/G21 beschikt ook de instapper (318i) over een 156 pk sterke 2,0-liter viercilinder turbo­motor.

Vanwege de gunstige bijtelling is deze generatie 3-serie in Nederland het meest verkocht als plug-in hybride. Ook het occasionaanbod wordt door deze e-versies gedomineerd. Volgens de WLTP-norm hebben ze een elektrische actieradius van 57 tot 67 kilometer, en wie weinig lange afstanden rijdt en altijd braaf oplaadt, haalt al snel een gemiddeld benzineverbruik van 1 op 30. Terwijl er op het gebied van koppel en vermogen weinig te klagen valt.

Deze generatie van de BMW 3-serie is een stuk minder krap dan de wat oudere modellen. Sterker nog, vier volwassenen zitten prima in de G20/G21. Beter ook dan in de Audi A4, Alfa Romeo Giulia en Jaguar XE, zo meten we in een vergelijkende test.

Helaas moet je bij de plug-in hybride versies wel concessies doen op het gebied van bagageruimte. Bij de sedan krimpt die van 480 naar 375 liter, in de Touring daalt de inhoud van 500 naar 410 liter. Anders dan de huidige 5-serie Touring, heeft de huidige Dreier nog wel een separaat te openen achterruit - handig in krappe parkeergarages.

Motorvarianten BMW 3-serie (G20/G21)

Benaming Vermogen (pk) Koppel (Nm) Leveringsjaren 318i 156 250 2020–heden 320i* 184 300 2019–heden 330i* 258 400 2019–2022 330i* 245 400 2022–heden M340i xDrive* 374 500 2019–heden 316d* 116 300 2020–2022 318d 150 320 2019–heden 320d* 190 400 2019–heden 330d* 265 580 2019–2020 330d* 286 650 2020–heden M340d xDrive* 340 700 2020–heden 320e (PHEV)* 204 350 2021–heden 330e (PHEV)* 292 420 2019–heden M3 (G80) 480–510 600–650 2021–heden

Facelift 3-serie 2022

In 2022 werd de BMW 3-serie vernieuwd. De makkelijkste manier om de faceliftversie te herkennen, is door een blik op het dashboard te werpen. Dat wordt gekenmerkt door iDrive 8, een groot, doorlopend scherm waarmee het instrumentarium en het multimediascherm geïntegreerd zijn. Aan de buitenkant onderscheidt de jongste editie van de BMW G20/G21 zich onder meer door aangepaste bumpers en strakkere koplampen, zonder hapje eruit.

Problemen BMW 3-serie 2019-2026

Van de Consumentenbond krijgt deze 3-serie een 8,1 op z’n betrouwbaarheidsrapport. G20-eigenaren van het eerste uur klaagden vooral over de grillige elektronica. Zo sprongen het infotainmentscherm en het digitale instrumentarium weleens op zwart, of verdwenen persoonlijke wagen­instellingen uit het geheugen. Na diverse software-updates zouden deze issues voorbij moeten zijn.

Defecte turbo BMW 318d en 320d

Vertoonden diverse BMW-motoren in het recente verleden de nodige problemen met uitrekkende distributiekettingen en een bovenmatige oliedorst of olielekkage, bij de G20/G21 is de hardware over het algemeen goed voor elkaar. Toch vertoont de dieselmotor van de 318d en 320d soms defecten aan de turbo.

En denk niet dat een importdiesel uit 2019 met 50.000 kilometer op de klok meteen het koopje van de week is. De roetfilters en EGR-systemen houden er namelijk helemaal niet van om frequent te worden ingezet op korte stukjes. Als dat wel is gebeurd, kun je wachten op storingen die om een prijzige reparatie vragen.

Terugroepacties 3-serie G20/G21

Voor deze generatie 3-serie zijn er diverse terugroepacties geweest. Onder meer voor de airbags (mei 2019), de achteruitrijcamera (september 2019), de gordels (december 2019) en de stuurinrichting (juni 2020). Om te beginnen kun je het terugroepregister van de RDW raadplegen, maar definitief uitsluitsel krijg je van de officiële BMW-dealer.

Voorkom verrassingen, check verzekeringspremie

Een aandachtspunt waar de auto zelf weinig aan kan doen, is de inbraakgevoeligheid. In de afgelopen jaren waren BMW-sturen en infotainmentsystemen bijzonder populair onder het dievengilde. Dit schroeft de verzekeringspremies op. Check ter voorkoming van onaangename verrassingen van te voren wat je kwijt bent aan de verzekering.

Prijs tweedehands BMW 3-serie (G20/G21)

Hoewel de BMW 3-serie van de G20/G21-­generatie nog niet zo heel lang op de markt is, staan er al een dikke 1500 tweedehands exemplaren op Marktplaats.nl.

Instappen kan vanaf een kleine 20.000 euro, maar dan heb je wel een 3-serie met (veel) meer dan 100.000 kilometer op de teller. Sommige diesels hebben zelfs al ruim twee ton achter de kiezen.

Is 100.000 kilometer voor jou de max, dan ben je vanaf ongeveer 24.000 euro ‘in business’. Voor bedragen tussen 25.000 en 27.000 euro wordt de keus een stuk groter. Voor dat geld kun je aardig wat 320i’s kopen, maar komen eveneens de plug-in hybride 320e en 330e in zicht. Wil je per se een zes­cilinder G20 of G21? Reken dan op minimaal 31.000 euro voor een 330d of 35 mille voor een M340i.