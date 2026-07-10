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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 28 (2026)

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we weer een spotgoedkope auto rijker zijn, maar je deze zomer op weg naar je vakantie wel weer muurvast kan komen te staan. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Spotgoedkope Leapmotor

Van het design zijn we niet de grootste fan, maar van de prijs des te meer: deze Leapmotor B03X is echt belachelijk scherp geprijsd.

Lees ook Waarom deze spotgoedkopen SUV de verkopers van Opel en Citroën in het nauw drijft Waarom deze spotgoedkope SUV de verkopers van Opel en Citroën in het nauw drijft
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+ Top – Accu blijkt minder groot probleem dan gedacht

Een Britse aanbieder van aanvullende garanties voor gebruikte auto’s analyseerde de garantieaanvragen voor elektrische occasions. Opvallend: de accu is helemaal niet vaak het probleem in een kapotte EV. 

Lees ook Duurste garantieclaim EV was 12.000 euro - en dat was niet eens het accupakket Duurste garantieclaim EV was 12.000 euro - en niet eens voor het accupakket

+ Top – Betaald over de tolwegen

Betaald worden om over tolwegen te rijden, dat klinkt too good to be true. Maar in Italië zou het toch zomaar kunnen door een nieuwe pilot

Lees ook Waarom je in dit populaire vakantieland soms gratis over de tolwegen rijdt Waarom je in dit populaire vakantieland soms gratis over de tolwegen rijdt

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- Flop – Zwarte zaterdagen

De kans is groot dat je van deze afbeelding alleen al de kriebels krijgt. Vakantie is natuurlijk geweldig, maar de weg ernaartoe kan hels zijn. Zeker als je op deze dagen vertrekt

Lees ook Zwarte zaterdag 2026: op deze dagen sta je door heel Europa muurvast Zwarte zaterdag 2026: op deze dagen sta je in heel Europa muurvast

- Flop – Te hard rijden komt je duur te staan

En als je dan eens wat meer ruimte krijgt, moet je ook opletten dat je je gaspedaal niet te diep intrapt. In veel Europese landen zijn de boetes omhoog gegaan, of krijg je soms zelfs een andere straf dan een boete. 

Lees ook In deze vakantielanden kost te hard rijden je meer dan alleen een boete In deze vakantielanden kost te hard rijden je meer dan alleen een boete

- Flop – Spaans bord 

De kans is vrij groot dat dit bord je helemaal niets zegt. Kunnen we ons voorstellen, maar als je dit bord negeert kun je zomaar in één klap 200 euro armer zijn.

Lees ook Dit nieuwe Spaanse bord snapt bijna niemand, maar negeren kan je zomaar 200 euro kosten
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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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