Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 28 (2026)

Nieuws

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we weer een spotgoedkope auto rijker zijn, maar je deze zomer op weg naar je vakantie wel weer muurvast kan komen te staan. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Spotgoedkope Leapmotor

Van het design zijn we niet de grootste fan, maar van de prijs des te meer: deze Leapmotor B03X is echt belachelijk scherp geprijsd.

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+ Top – Accu blijkt minder groot probleem dan gedacht

Een Britse aanbieder van aanvullende garanties voor gebruikte auto’s analyseerde de garantieaanvragen voor elektrische occasions. Opvallend: de accu is helemaal niet vaak het probleem in een kapotte EV.

+ Top – Betaald over de tolwegen

Betaald worden om over tolwegen te rijden, dat klinkt too good to be true. Maar in Italië zou het toch zomaar kunnen door een nieuwe pilot.

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- Flop – Zwarte zaterdagen

De kans is groot dat je van deze afbeelding alleen al de kriebels krijgt. Vakantie is natuurlijk geweldig, maar de weg ernaartoe kan hels zijn. Zeker als je op deze dagen vertrekt.

- Flop – Te hard rijden komt je duur te staan

En als je dan eens wat meer ruimte krijgt, moet je ook opletten dat je je gaspedaal niet te diep intrapt. In veel Europese landen zijn de boetes omhoog gegaan, of krijg je soms zelfs een andere straf dan een boete.

- Flop – Spaans bord

De kans is vrij groot dat dit bord je helemaal niets zegt. Kunnen we ons voorstellen, maar als je dit bord negeert kun je zomaar in één klap 200 euro armer zijn.