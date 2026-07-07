Waarom je in dit populaire vakantieland soms gratis over de tolwegen rijdt

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Sta je in Italië lang stil door wegwerkzaamheden op de tolweg, dan kun je sinds 1 juni een deel van je tol terugkrijgen, of bij flinke vertraging zelfs het hele bedrag. En het mooie is: de regeling geldt ook voor Nederlanders.

Italië rekent tol per gereden kilometer, en juist op die tolwegen wordt de komende jaren volop gewerkt. Om te voorkomen dat je de volle prijs betaalt terwijl je van bouwput naar bouwput kruipt, voerde de Italiaanse vervoersautoriteit ART een compensatieregeling in. De ANWB bevestigt dat ook Nederlandse automobilisten er gebruik van kunnen maken.

Hoeveel je terugkrijgt

De vergoeding hangt af van hoeveel vertraging je oploopt door de werkzaamheden. Bij 60 tot 119 minuten krijg je de helft van de tol terug, bij 120 tot 179 minuten driekwart, en sta je 180 minuten of langer stil, dan wordt het volledige bedrag vergoed en heb je dat stuk dus gratis gereden. Het tolbedrag moet wel hoger zijn dan 1 euro.

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Vertraging door wegwerk Terugbetaling van de tol 60 tot 119 minuten 50 procent 120 tot 179 minuten 75 procent vanaf 180 minuten 100 procent

Alleen bij wegwerk

De regeling geldt uitsluitend bij vertraging door geplande werkzaamheden waarbij rijstroken zijn afgesloten. Sta je stil door een ongeluk, druk vakantieverkeer, slecht weer of een noodreparatie, dan krijg je niets.

Zo vraag je het aan

Je krijgt het geld niet automatisch, je moet het zelf digitaal aanvragen via de app Muovy Cashback of de online omgeving van de betrokken snelwegbeheerder. Daarin koppel je een tolbadge of je kenteken. Betaalde je met pin of contant, dan scan je de tolbon bij de afrit. Bewaar je betaalgegevens dus goed, en dien de aanvraag na een flinke vertraging zo snel mogelijk in.

Mooi op papier

Toch is enige nuchterheid op zijn plaats. Italiaanse consumentenorganisaties noemen de regeling voorzichtig positief, maar waarschuwen dat het systeem zich in de praktijk nog moet bewijzen, en vrezen dat beheerders de kosten later via hogere toltarieven terugverdienen. Het systeem startte op 1 juni en moet in december volledig werken.

Daarbovenop is de kans groot dat veel mensen door het uitzoekwerk en de voorwaarden afzien van een aanvraag. Maar wie de moeite wél neemt, kan bij een lange werkzaamhedenfile een mooi bedrag terugkrijgen.