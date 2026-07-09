Duurste garantieclaim EV was 12.000 euro - en niet eens voor het accupakket

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Wie een tweedehands elektrische auto zoekt, is vooral benieuwd naar de staat van het accupakket. Logisch, want dat is het duurste onderdeel. Toch blijkt dat de meeste reparatieclaims bij EV’s níéts met de tractiebatterij te maken hebben.

Warrantywise, een Britse aanbieder van aanvullende garanties voor gebruikte auto’s, analyseerde de garantieaanvragen voor elektrische occasions. Opvallend: drie van de vijf meest voorkomende reparatieclaims betreffen onderdelen die ook in elke traditionele auto zitten.

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Denk aan sensoren, de centrale vergrendeling en de 12V-accu. Dat zijn onderdelen die je ook in benzine- en dieselauto’s tegenkomt. De elektrische occasion is dus niet per definitie kwetsbaar vanwege zijn unieke EV-techniek.

Boordlader kan duur uitpakken

Toch staat er wel degelijk een typisch EV-onderdeel in de top 5: de boordlader. Die zet wisselstroom van een laadpaal om naar gelijkstroom voor de batterij. Volgens Warrantywise bedraagt de gemiddelde reparatieclaim hiervoor omgerekend 2527 euro. Zo hé, dat is bijna een modaal maandsalaris! Maar het kan nog veel erger: de duurste claim voor een boordlader liep zelfs op tot 12.241 euro.

Gemiddelde reparatiekosten accupakket

Ook de hoogvoltaccu komt in de data voor, maar minder vaak dan veel kopers waarschijnlijk vrezen. Hij staat bijvoorbeeld niet in de top 5. Als er wél een accuprobleem optreedt, is het gemiddelde claimbedrag met 7535 aanzienlijk.

Sterker nog; bij een Volkswagen ID.3 of Tesla Model 3 van een jaar of zes oud, is dat algauw de helft van de restwaarde. Dat verklaart waarom occasionkopers zich toch vaak focussen op het accupakket. Ook al blijkt dat in de praktijk niet het meest voorkomende probleem.

Let ook op het onderstel

Niet alleen de elektronica verdient aandacht bij de aankoop van een gebruikte EV. Ook draagarmen komen naar voren als veelvoorkomend reparatiepunt. De gemiddelde claim bedraagt 1440 euro, met een uitschieter naar 4822 euro. Dat laatste bedrag zou zomaar bij een duur premiummerk kunnen horen waarvan meer dan één draagarm de geest had gegeven.

Positie Onderdeelgroep Defect onderdeel Gemiddelde reparatieclaim Hoogste reparatieclaim 1 Elektronica Sensoren € 948 € 3829 2 Elektronica Centrale vergrendeling € 1053 € 4750 3 EV-specifiek Boordlader € 2527 € 12.241 4 Onderstel Draagarmen € 1440 € 4822 5 Elektrische installatie 12V-accu € 624 € 1155

Dat draagarmen hoog in het lijstje staan, is niet zo vreemd. Elektrische auto’s zijn door hun accupakket relatief zwaar, waardoor de banden, de remmen en het onderstel het extra zwaar te verduren hebben.

Proefrit en onderhoudshistorie cruciaal

Voor consumenten betekent dit dat een proefrit en een grondige voorinspectie belangrijk blijven. Inspecteer om te beginnen het slijtagepatroon van de banden. Luister tijdens het rijden naar klonkende en krakende geluiden uit de wielophanging en controleer of de auto niet naar één kant trekt. Vraag sowieso altijd naar de onderhoudshistorie.

Een elektrische aandrijflijn mag dan minder bewegende delen hebben dan een verbrandingsmotor, de rest van de auto slijt wel gewoon, en op sommige onderdelen zelfs meer.

Garantieclaims in de lift

Warrantywise meldt dat de gemiddelde garantieclaim voor EV’s tussen 2024 en 2025 met 10,7 procent steeg. Dat komt volgens het bedrijf niet alleen door EV-techniek zelf, maar ook door bredere marktontwikkelingen zoals inflatie, onderdelenprijzen en hogere werkplaatstarieven.

Conclusie

Een defect accupakket blijft onder de kopers van een gebruikte elektrische auto het grootste punt van zorg. Toch is het niet per se het grootste risico. Veel alledaagse onderdelen, die ook in een traditionele auto zitten, staan vaker bovenaan de reparatielijst. De boordlader daarentegen, vormt wel een serieus risico.

Wie een tweedehands EV koopt, doet er dus goed aan verder te kijken dan alleen de resterende accucapaciteit. Een sluitende onderhoudshistorie, technische inspectie en duidelijke garantievoorwaarden kunnen minstens zo belangrijk zijn.