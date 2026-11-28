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Wie een camper heeft, betaalt nu de helft van de normale wegenbelasting. Maar vanaf 1 januari veranderen de regels. Voor sommige campereigenaren betekent dat ineens een twee keer zo hoge rekening.

Dat voordeel heet officieel het kampeerautotarief. Tot en met 2025 betaalde je daarmee maar een kwart van de motorrijtuigenbelasting die een gewone personenauto van hetzelfde gewicht en met dezelfde brandstof kost. Sinds 1 januari 2026 is dat al de helft. Bij een dieselcamper van 3000 kilo scheelt dat dit jaar al snel ruim 2000 euro. Tot nu toe vroeg je het tarief zelf aan, waarna de Belastingdienst keek of je camper aan zijn eisen voldeed.

Belastingdienst stopt met zelf keuren

Per 1 januari 2027 kijkt de Belastingdienst alleen nog naar hoe je camper staat ingeschreven bij de RDW, de dienst die het Nederlandse kentekenregister beheert. Aanvragen kan ook niet meer: je krijgt het halve tarief automatisch, of je krijgt het niet.

Deze twee letters beslissen

De aanduiding SA, wat staat voor speciale doeleinden, bepaalt of je in aanmerking komt voor een lager tarief in de mrb. De RDW zet die twee letters in het kentekenregister bij een voertuig dat het officieel als kampeerauto heeft goedgekeurd. Staat SA erbij, dan betaal je vanaf 2027 automatisch het halve tarief. Staat het er niet bij, dan betaal je het tarief dat hoort bij hoe je camper wél staat ingeschreven: als gewone personenauto is dat het volle tarief, dus het dubbele.

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Vooral zelfbouwers moeten opletten

Vooral zelfgebouwde campers lopen risico, net als omgebouwde busjes waarvan de RDW de inrichting nooit heeft goedgekeurd. Staat zo'n busje nog als bestelauto ingeschreven, dan betaal je straks het bestelautotarief. Of jouw camper SA heeft, zie je in een paar seconden met de gratis kentekencheck op de website van de RDW. Ontbreekt de code, dan adviseert de Belastingdienst om de camper zo snel mogelijk bij de RDW te laten keuren. Keurt de RDW hem goed, dan betaal je het halve tarief vanaf de eerste betaalperiode die in 2027 begint. Let op als je camper nu geschorst is: haal je hem in 2027 zonder SA uit de schorsing, dan betaal je meteen vanaf de eerste dag het volle tarief.

Meevaller voor de ene camper, strop voor de andere

Voor een deel van de campereigenaren pakt de nieuwe regel juist gunstig uit. De Belastingdienst stelde strengere eisen dan de RDW, zoals een binnenruimte van minstens 170 centimeter hoog over 200 centimeter lengte, een vaste tafel en een keukenblok met kraan en spoelbak. De RDW vraagt vooral om een bed, een kookgelegenheid en opbergruimte, alles vast bevestigd. Een compacte buscamper die nu buiten de boot valt, kan met SA op het kenteken straks dus wel het halve tarief krijgen. De ene campereigenaar krijgt op 1 januari dus een meevaller, de andere een dure verrassing.