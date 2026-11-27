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Wie volgend jaar benzine of diesel tankt, betaalt daar vrijwel dezelfde belasting over als nu. De belastingkorting blijft volgend jaar namelijk gewoon gelden. Voor één groep automobilisten geldt dat alleen niet, en die gaat op 1 januari meteen meer betalen.

Sinds 2022 krijgen automobilisten korting op de accijns, de belasting die per liter brandstof wordt geheven. Die korting zou eind dit jaar aflopen, maar het kabinet verlengt hem voor benzine en diesel tot en met 2027. Daardoor blijft de benzineaccijns volgend jaar rond 85 cent per liter, terwijl dat zonder korting zo'n 1,03 euro zou zijn.

Lpg-rijders vallen buiten de boot

De groep die buiten de boot valt, zijn de lpg-rijders. De accijnskorting op autogas wordt niet verlengd en stopt op 1 januari 2027. De lpg-accijns gaat daardoor van 19,9 cent naar ongeveer 23,6 cent per liter. Met btw erbij is dat ruim 4,5 cent per liter extra aan de pomp, en door de jaarlijkse inflatiecorrectie kan het nog iets meer worden.



Een kleine rekensom: bij een tank van 50 liter ben je zo'n 2,25 euro meer kwijt. Een lpg-auto rijdt gemiddeld ruim 13.000 kilometer per jaar, blijkt uit cijfers over 2025 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Rijd je bijvoorbeeld 1 op 10, dan tank je per jaar zo'n 1300 liter en betaal je bijna 60 euro extra.

Overigens blijft lpg met een literprijs van rond de één euro verreweg de goedkoopste fossiele brandstof voor auto's. De vraag is dan ook of lpg-rijders hier wakker van liggen.

Krimpende groep

Het gaat om een kleine en krimpende groep: begin dit jaar reden er in Nederland nog 78.168 personenauto's op lpg, bijna 5 procent minder dan een jaar eerder. De Tweede Kamer stemde op 12 november in met het Belastingplan 2027, in december stemt de Eerste Kamer. Voor lpg-rijders maakt die uitslag overigens niets uit. De korting loopt volgens de wet vanzelf af op 31 december, en het Belastingplan verlengt alleen die voor benzine en diesel. Of het plan het haalt of niet: de lpg-korting stopt hoe dan ook.

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