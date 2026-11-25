Tests

Vlak de Jeep Compass 4xe niet uit. De elektrische versie van de Compass komt vanwege een doordacht Jeep-trucje verder het terrein in dan de Peugeot 5008 en opel Grandland.

Zeg je Jeep, dan zeg je 4x4. Tenminste, wij wel. Al geven we ruiterlijk toe dat we hiermee een beetje in het verleden zijn blijven hangen. Want de combinatie 'Jeep' en '4x4' is allang niet meer vanzelfsprekend. De meeste Compass-modellen die je op de weg tegenkomt, hebben voorwielaandrijving. Ook de aandrijflijn is niet 'des Jeeps'; de Compass is voortaan elektrisch en dat is een primeur voor het model. Al komt de Compass ook als mild hybrid (145 pk) en als plug-in hybride (225 pk) op de markt.

De sterkste elektrische Compass is de enige met 4x4. De overige versies hebben aandrijving op de voorwielen. Ook technisch is de Compass niet echt uniek meer; veel onderdelen komen gewoon uit de Stellantis-schappen. Stilletjes vragen we ons af of iedereen wel zit te wachten op een omgelabelde Opel Grandland of Peugeot E-5008.

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Een bijzondere tweede motor

Vooruit, die insteek is wel een beetje cynisch. De Compass staat weliswaar ook op het STLA Medium-platform, maar Jeep is toch een eigen weg ingeslagen. Alleen de Jeep Compass krijgt een speciaal ontwikkelde tweede elektromotor op de achteras, met een reductieverhouding van 14:1. Samen met de motor voorin levert hij een indrukwekkend systeemvermogen van 375 pk. Dat is 50 pk meer dan de 4WD-versies van de Grandland en E-5008. De batterij heeft een nettocapaciteit van 96,1 kWh en dat levert een actieradius op van 606 kilometer. Het platform stelt wel duidelijke grenzen aan het laadvermogen: opladen met maximaal 160 kW is niet meer dan gemiddeld.

“De Compass is meer dan een SUV waar een paar kunststof sierdelen op zijn geplakt.”

De Compass 4xe heeft wel andere kwaliteiten. Zo heeft hij een 10 mm hogere wielophanging dan de andere Compass-modellen. Dat zorgt voor meer bodemvrijheid en betere prestaties in het terrein, net als de aanloophoek van 28 graden, de overloophoek van 17 graden de afloophoek van 31 graden. De doorwaaddiepte bedraagt maximaal 480 mm.

Specs Jeep Compass 4xe

2 elektromotoren, 375 pk, 345 Nm (voor), 232 Nm (achter)

0-100 km/h in 5,4 s, 180 km/h

96,1 kWh (606 km), 19,5 kWh/100 km

L/B/H 4587 / 1936 / 1667 mm, bagageruimte 515 l, gewicht 2347 kg

prijs Nederland: 50.495 euro; prijs België: 52.650 euro

Onze testrit op het offroadparcours laat zien dat de Compass 4xe daadwerkelijk meer kan dan alleen een eindje over een onverharde weg rijden. We ploegen door diepe plassen en balanceren vervaarlijk boven een afgrond, terwijl de diagonaal tegenover elkaar liggende wielen tegelijkertijd loskomen van de grond. Maar de Compass rijdt rustig door. De torsiestijfheid is indrukwekkend, net als het comfort aan boord. De Compass is misschien geen volbloed terreinwagen, maar wel meer dan een SUV waar voor de vorm wat kunststof sierdelen op zijn geplakt. Vooral buiten de gebaande paden biedt hij veel rijplezier.

Grotere bagageruimte

Op de weg maakt de Jeep indruk met zijn directe en krachtige acceleratie, vooral in het Sport-programma. Je merkt dan wel goed dat de afstelling van het onderstel op terreinrijden is gericht; ondanks de korte overhangen is de carrosserie nogal in beweging. Hoewel je 375 pk onder je rechtervoet hebt (bijna net zoveel als een Ferrari Testarossa), komt de elektrische Compass beter tot zijn recht met een ontspannen rijstijl.

De derde generatie van de Jeep Compass heeft standaard een digitaal instrumentenpaneel van 10,25 inch en een touchscreen van 16 inch. Onder het scherm in het midden zit een rij fysieke knoppen, onder meer voor de klimaatregeling. Eigenlijk is het één doorlopende strip, waarbij je bij het indrukken een echte fysieke feedback krijgt. De draaiknop voor het inleggen van de versnelling en de hendel voor de rijprogramma's zitten op een herkenbare plek op de middenconsole.

Ook alle lof voor de ruimte, de opbergmogelijkheden en praktische oplossingen zoals de antislipmatten. Jeep claimt 5,5 centimeter meer beenruimte op de achterbank. Dat geloven we, want zelfs lange volwassenen zitten prima op de achterbank en de ruime bagageruimte is praktisch ingedeeld. Hij groeide met 45 liter naar 550 liter. Ondanks zijn eigen karakter beschikt de Jeep dus ook over de beproefde SUV-kwaliteiten van het STLA Medium-platform. Minder goed is het grootschalige gebruik van kunststof. Ook de afwerking aan de randen had hier en daar beter gekund.

Jeep heeft een heerlijk overzichtelijke prijslijst samengesteld. Of je nu kiest voor een mild hybrid, een PHEV of een volledig elektrische versie, je betaalt altijd 42.995 euro. Onze geavanceerde Compass 4xe is een stuk duurder en kost 50.495 euro.

Hoe rijdt de Jeep Compass nu echt?

De vierwielaangedreven Jeep Compass is een geslaagd compromis. Hoewel hij op een bestaand platform staat, heeft Jeep er toch een eigen draai aan kunnen geven en is de Compass een van de meest terreinvaardige midi-SUV's. Tegelijk biedt hij ook gewoon de ruimte en de praktische eigenschappen die je van een middelgrote SUV verwacht. De kleinere tekortkomingen in de afwerking en de materiaalkeuze vergeven we Jeep.