Review: Jeep Compass heeft iets wat 3008 en Grandland missen

De Jeep Compass is toe aan zijn derde generatie. Aan de basis van het nieuwe model staat techniek die we kennen van de Peugeot 3008 en Opel Grandland. Is er reden om voor de Amerikaan in Franse dienst te kiezen?

Wat valt op aan de nieuwe Jeep Compass (2026)?

De Compass is een compacte kloon van de roemruchte Grand Cherokee (die helaas in Nederland niet meer leverbaar is). En om maar met de deur in huis te vallen: zijn stoere uiterlijk is voor ons dé reden om voor de Jeep te kiezen en niet voor een van de andere merken van Stellantis. De rechte lijnen, de iconische vouwen op de motorkap en de details in het interieur ademen het Jeep-gevoel, waarbij geen rots te steil is. Het gevoel waarop wij verliefd werden als het op dit merk aankomt.

Dat de Compass alles aankan, is niet alleen een gevoel. De ontwerpers zorgden ook voor een grotere bodemvrijheid en kortere overhangen voor en achter. Twee aspecten die een auto aanzienlijk terreinvaardiger maken. Je komt met een Compass dus ook écht verder in het terrein - maar niet zo ver als met een Jeep Wrangler of Jeep Grand Cherokee.

Wat is er goed aan de elektrische Jeep Compass?

Dat de techniek van de Jeep Compass afkomstig is van moederbedrijf Stellantis is een voordeel, want de moderne aandrijflijnen voldoen prima. De Compass is om te beginnen verkrijgbaar als e-Hybrid (met een elektrisch hulpmotortje van 28 pk en 50 Nm) en als volledig elektrisch aangedreven EV.

We reden met de Compass Full Electric. Met een vermogen van 210 pk kom je prima vooruit en de acceleratie is comfortabel krachtig. De capaciteit van de accu (74 kWh netto), het voltage (400V) en de laadvermogens voor thuis- en snelladen (11 / 190kW) liggen op het niveau dat op het moment gangbaar is.

De elektrische Compass heeft one pedal drive. Hiermee kies je ervoor dat de auto bij het loslaten van het gaspedaal blijft afremmen op de motor, totdat de auto helemaal stilstaat. Het rempedaal heb je niet meer nodig . De wrijving die ontstaat bij het loslaten van het gaspedaal wordt omgezet in stroom. Het vraagt wat gewenning, maar werkt aangenaam en zorgt voor een lager verbruik en dus een grotere actieradius. Die actieradius staat voor de Compass op 500 kilometer, en dat is netjes.

Wat kan beter aan de nieuwe Jeep Compass (2026)?

De mild hybrid en EV worden later volgend jaar vergezeld van een plug-in hybride en een krachtigere elektrische versie met grotere batterij. Daarmee wordt het aanbod goed verruimd. Nadeel aan de line-up is dat beide hybrides voorzien zijn van een compacte driecilinder benzinemotor. Wij zien liever een viercilinder onder de motorkap; die lopen doorgaans wat rustiger en zijn minder slijtagegevoelig. We zeggen daarbij wel gelijk dat de kwaliteit van driecilindermotoren de afgelopen jaren stukken vooruit is gegaan. Zo maakt dit exemplaar gebruik van een distributieketting.

Wat is de prijs van de Jeep Compass en wanneer is hij in Nederland?

De e-Hybrid en EV zijn al te bestellen en kosten allebei 42.995 euro (op het moment van schrijven gaat hier nog een korting van 3000 euro af). Vanaf begin volgend jaar worden de eerste Compassen geleverd. Later in 2026 zullen twee nieuwe uitvoeringen toegevoegd worden; een EV met een grotere accu en een zuinige plug-in hybride versie. Kijk in onze prijsvergelijker als je de Jeep Compass wilt private leasen.

Wat vind ikzelf van de nieuwe Jeep Compass?

Voor mij is de Compass de beste keuze uit uit het groepje auto’s dat gebruik maakt van dit platform. Ik heb niets tegen Peugeot (3008) of Opel (Grandland), maar voor een SUV kun je het best bij de grondlegger van het segment terecht. De nieuwe Compass oogt niet alleen als een echte Jeep, maar is ook zo ontworpen dat hij net wat verder het terrein in komt (voor wat het waard is).

Jeep heeft altijd een bijzondere plek bij mij gehad. Vanwege de terreinvaardigheid, maar ook vanwege de onverschilligheid voor materiaalgebruik. Jeep maakte het harde plastic altijd goed met een opvallend design en leuke gimmicks. Tegenwoordig loopt het merk wat materiaal betreft in de pas, maar de fun factor is gebleven. Het zal kenners niets verbazen dat ik tijdens de test al om een zwarte uitvoering vroeg met subtiele gouden striping en gouden BBS-velgen. Helaas is die vooralsnog niet beschikbaar.