Autofabrikanten gebruiken een technische basis tegenwoordig voor zoveel merken en modellen als ze kunnen. Dat is goedkoop voor de makers, goed voor de consument, maar vervelend voor de marketingafdeling. Want hoe laat je de klant kiezen voor jouw merk? Simpel: door de leukste auto van het stel te maken.

De nieuwe Jeep Compass, de derde generatie, is voor een groot deel gebaseerd op de techniek van de Peugeot 3008 en Opel Grandland. Daarnaast vind je de aandrijflijn terug in Alfa’s, Fiats, Citroëns en DS'en. Is dat erg? Hoe Jeep is Jeep eigenlijk nog? Met die vraag op een verder nog leeg kladblokje stappen we in.

Mini-Cherokee

Je merkgevoel begint bij design, en wanneer we de nieuwe Compass onder een aangenaam zonnetje in de haven van Barcelona bekijken, zien we dat het met de vormgeving goed zit. De Compass is in grote lijnen een compactere versie van de Grand Cherokee. Die helaas niet meer leverbaar is in Nederland. Rechte lijnen, een stoere grille met de kenmerkende zeven sleuven en de twee scherpe vouwen in de motorkap doen aan de oer-SUV denken. Wat je op het eerste gezicht niet kunt benoemen, maar wat de Compass erg Jeep maakt is de korte overhang voor en achter. Maar daarover later meer.

Vanbinnen is de Compass netjes. De afwerking is dankzij zijn nieuwe Europese roots veel beter in orde dan vroeger toen alles van hard Amerikaans plastic was. Hoewel er hier en daar leuke gimmicks te vinden zijn, zoals de rode terreinschakelaar, is de vormgeving minder spannend dan voorheen. Je wint wat, je verliest wat.

Kijk mamma: met één pedaal

In het centrum van Barcelona en op de snelweg de stad uit laat de Compass zien wat zijn afkomst is. Onderstel en aandrijving – we rijden de volledig elektrische versie – gedragen zich heel netjes. De vering en demping trekken de ondergrond mooi recht. Alleen heel scherpe richels zijn voelbaar. Wanneer de drie banen trechteren naar twee en uiteindelijk één, en het asfalt de bergen in slingert, zetten we de ‘selec terrain’-knop in de sportstand. Onzinnig eigenlijk voor een niet meer dan efficiënt gemotoriseerde midi SUV, maar goed, de stand zit erop en we proberen'm. De elektromotor is, doordat het een elektromotor is, krachtig genoeg voor een sportief gevoel, maar de hoge en zware Compass (2123 kg) leent zich niet speciaal voor snelle bochten. Hij stuurt veilig en gemakkelijk, maar sportief voelt het rijgedrag niet.

Nieuw voor de Compass is one pedal drive. Het rempedaal is niet meer nodig en de energie die vrijkomt door het afremmen, vult het accupakket bij. Het is even wennen, maar het werkt perfect. Buiten de stad kunnen we veilig oefenen. Ook wanneer we aan het einde van de dag aansluiten in het drukke verkeer van Barcelona houden we het systeem aan en blijven we het waarderen.

Full Electric

De nieuwe Compass wordt vanaf volgend jaar geleverd in twee motorvarianten. De standaard hybride en de volledig elektrische variant. Later komen daar een krachtiger elektrische versie en een plug-in hybrid bij. Voor de Full Electric verwacht de importeur de meeste belangstelling. Vandaar dat we deze kiezen voor de eerste test. De motor heeft een vermogen van 210 pk en een koppel van 213 Nm. De Compass komt er heel goed mee voorruit. Snel als je even wilt, zuinig en comfortabel als dat wenselijk is. De accucapaciteit (74kWh netto), het voltage (400V) en de laadvermogens voor thuis- en snelladen (11/190 kW) liggen op het niveau dat gangbaar is in de markt. De 500 kilometer aan actieradius (WLTP) is prima in orde. En de one pedal drive-mogelijkheid zorgt voor extra efficiency en rijgemak.

Maar is het een Jeep?

Wat maakt een Jeep een Jeep? Dat is toch echt de terreinvaardigheid. Het is een groot misverstand dat vierwielaandrijving het belangrijkst is wanneer je de gebaande paden wil verlaten. We komen terug op het punt dat we eerder openlieten: de overhang. Die is zowel voor als achter heel bewust kort gehouden. Samen met de aanzienlijke bodemvrijheid zorgt dit ervoor dat de Compass niet snel schrikt van een kuil, richel of rots. Het Selec Terrain kent ook een heuse Snow- en Sand/Mud-stand. Hierbij wordt het ESP ingezet om doorslippen van wielen die geen grip hebben te voorkomen. Het maximumvermogen wordt wat teruggeschroefd. Verwacht geen wonderen van de Compass, het is geen Wrangler of Cherokee, en de banden voelen zich vooral thuis op asfalt, maar je komt er net wat verder het terrein mee in dan je van een doorsnee SUV verwacht. En verder dan menig koper ooit komt.

Conclusie

De Jeep Compass oogt een tikje stoerder dan de gemiddelde midi SUV. Het is een moderne auto die prima gebruikmaakt van standaard techniek. Die wordt echter aangeboden met een rauw randje en verpakt in een stoere outfit. Wat ons betreft is dit de real deal: de leukste van het stel.