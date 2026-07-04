In deze vakantielanden kost te hard rijden je meer dan alleen een boete

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Even je voet iets te zwaar op het gaspedaal, en de vakantie wordt ineens een stuk duurder. Verschillende populaire vakantielanden hebben hun snelheidsboetes in 2026 flink verhoogd. Soms reiken de gevolgen zelfs verder dan alleen je portemonnee.

De tijd dat je een buitenlandse bekeuring kon verscheuren en vergeten is voorbij. Dankzij de Europese uitwisseling van kentekengegevens ploft een boete uit bijvoorbeeld Frankrijk, Italië of Zwitserland gewoon bij jou thuis op de mat. Ook al kan daar een flink aantal weken overheen gaan. En waar de ene overtreding met een vast bedrag wordt afgedaan, hangt er in andere landen een rijverbod, een strafblad of een torenhoge rekening aan vast.

De belangrijkste vakantielanden op een rij

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Land Wat te hard rijden kost Bijzonderheid Frankrijk Schikking vanaf 300 euro, tot 3750 euro bij 50 km/h of meer te veel 50 km/h of meer te hard is een strafbaar feit, met kans op celstraf en een strafblad Zwitserland Bij zware overtredingen inkomensafhankelijk, tot tienduizenden euro's Recordboete van omgerekend zo'n 95.500 euro voor een 50-zone Italië Vanaf 543 euro bij 41 tot 60 km/h te hard Tussen 22.00 en 07.00 uur een derde duurder België Ongeveer 10 procent hoger sinds 1 juli 2026 Boetes die voor de rechter komen stijgen met een kwart Oostenrijk Verschilt per deelstaat Bij 50 km/h of meer te hard meteen je rijbewijs kwijt Duitsland Vaste tarieven, meestal 70 tot 600 euro Rijverbod van een maand mogelijk

Ook de klos in Nederland?

Eén ding is belangrijk om te weten: niet elk gevolg reist met je mee naar Nederland. Een geldboete wel, die krijg je via de Europese kentekenuitwisseling gewoon thuis gestuurd. Maar een rijontzegging, celstraf of aantekening in het strafregister wordt in het land zelf opgelegd en geldt voorlopig ook alleen daar, want je Nederlandse rijbewijs blijft hier gewoon geldig. Dat kan overigens veranderen, want de nieuwe EU-rijbewijsrichtlijn maakt zware rijverboden op termijn in de hele EU geldig.

Frankrijk deelt strafbladen uit

Sinds eind 2025 is Frankrijk een stuk strenger geworden. Wie er vijftig kilometer per uur of meer te hard rijdt, pleegt geen gewone overtreding meer, maar een délit, oftewel een strafbaar feit. Volgens de ANWB kan een Franse rechter daarvoor een boete tot 3750 euro, drie maanden cel en inbeslagname van de auto opleggen.

Die straffen, inclusief een eventuele aantekening in het strafregister, gelden in Frankrijk zelf, en de regel geldt nadrukkelijk ook voor Nederlanders. In de praktijk volgt voor toeristen meestal een schikkingsvoorstel van 300 euro, terwijl een onbetaalde boete gewoon in Nederland wordt geïnd.

Zwitserland rekent naar inkomen

Zwitserland pakt hardrijders al langer op zijn eigen manier aan. Lichte overtredingen kosten een vast bedrag, maar bij een zware overtreding start een strafrechtelijke procedure met een boete die aan je inkomen is gekoppeld. Binnen de bebouwde kom is dat al het geval vanaf 20 km/h te hard.

Hoe hoger het salaris, hoe hoger de rekening. Hoe extreem dat kan uitpakken, liet een geruchtmakende zaak zien: een van de rijkste inwoners van het land werd met 77 in een 50-zone geflitst en kreeg een recordboete van 90.000 frank, omgerekend zo'n 95.500 euro, al was daarvan wel een groot deel voorwaardelijk. Een Zwitsers rijverbod dat je erbij krijgt, geldt overigens alleen in Zwitserland.

Italië straft 's nachts zwaarder

In Italië hangt de boete af van hoeveel te hard je rijdt, met volgens de ANWB bedragen vanaf 543 euro zodra je 41 tot 60 kilometer per uur over de limiet zit. Rijd je tussen 22.00 en 07.00 uur, dan komt daar nog een derde bovenop en tikt een grove overtreding al snel boven de 700 euro aan. Met de nieuwste trajectcontroles langs de Italiaanse snelwegen ontkom je bovendien nauwelijks meer aan een flits.

Belgische boetes verhoogd sinds 1 juli

Ook vlak over de grens is het opletten. In België stijgen sinds 1 juli 2026 alle 'gewone' boetes met ongeveer tien procent. De zwaarste boetes, waarbij tussenkomst van de politierechter nodig is, gaan zelfs met een kwart omhoog.

In Oostenrijk verschillen de bedragen nog per deelstaat, maar één regel geldt overal: wie 50 kilometer per uur of meer te hard rijdt, is meteen zijn rijbewijs kwijt. Duitsland houdt het bij de vaste tarieven uit de Bußgeldkatalog, meestal tussen de 70 en 600 euro, met kans op een rijverbod van een maand.



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