Dit nieuwe Spaanse bord snapt bijna niemand, maar negeren kan je zomaar 200 euro kosten

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Twee auto's en gekruiste pijlen in een rode driehoek: het nieuwste Spaanse verkeersbord zorgt voor vraagtekens bij veel automobilisten. Het waarschuwt voor een vlechtstrook, en wie daar geen voorrang verleent, betaalt 200 euro.

Het gaat om de P-35, het bord voor een zogeheten carril trenzado of vlechtstrook, dat sinds 2025 in de vernieuwde Spaanse bordencatalogus staat en op steeds meer snelwegen opduikt. Het waarschuwt dat je een kort stuk weg nadert waar invoegend en uitvoegend verkeer dezelfde strook moeten delen, met een verhoogd risico op zijdelingse botsingen. Meestal staat het bord 150 tot 500 meter voor zo'n strook.

Twee stromen, één strook

Op een vlechtstrook lopen de invoegstrook en de uitvoegstrook in elkaar over, zodat auto's die de snelweg op willen en auto's die eraf willen elkaars pad kruisen over een korte afstand. Dat gebeurt vaak waar de ruimte ontbreekt voor aparte stroken. Het zorgt voor de typische situatie waarin je optrekt om in te voegen, terwijl iemand naast je juist naar de afslag stuurt.

Wie heeft voorrang

De voorrang volgt de gewone regels uit het Spaanse verkeersreglement. Wie de snelweg op rijdt, verleent voorrang aan het verkeer dat er al rijdt. Maar zodra een auto die eraf wil de vlechtstrook al is opgereden, heeft die juist voorrang op het invoegende verkeer, en dat is precies het punt waar veel mensen de mist in gaan.

Zo herken je het

De P-35 is driehoekig met een rode rand en een witte achtergrond, met daarin twee zwarte auto's en pijlen die elkaar kruisen. Verwar het niet met het bekende bord voor samenkomend verkeer, want hier gebeuren twee dingen tegelijk: invoegen en uitvoegen op dezelfde plek.

Boete van 200 euro

De P-35 is een waarschuwingsbord en legt je op zichzelf niets op. Maar verleen je op de vlechtstrook geen voorrang, dan is dat in Spanje een zware overtreding die 200 euro kost. Anders dan veel andere Spaanse boetes loop je deze ter plekke op, want een agent moet de fout zien. En belangrijker nog dan de boete is het risico, want op zo'n korte strook met kruisend verkeer ontstaat zonder goede timing zo een aanrijding.