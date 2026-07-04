Zwarte zaterdag 2026: op deze dagen sta je door heel Europa muurvast

Nieuws

Van één zwarte zaterdag is allang geen sprake meer: tegenwoordig is het bijna de hele zomer raak op de Europese vakantiewegen. Toch springt in 2026 één weekend er met kop en schouders bovenuit.

Het zwartst op 1 augustus

De drukste dag van de zomer is zaterdag 1 augustus. De ANWB zet die dag voor Frankrijk op topdrukte in beide richtingen, en de Franse verkeersdienst Bison Futé wijst 1 augustus aan als de enige volledig zwarte zaterdag voor de heenweg in 2026. Het is het klassieke wisselweekend waarin de juligangers terugkeren en de augustusgangers vertrekken. Ook in Italië en Spanje is dit een van de zwaarste dagen van het jaar.

Land Drukste dagen Knelpunten Frankrijk za 1 augustus (topdrukte) za 11 juli en za 25 juli terug: za 8, za 15 en vr 28 augustus Route du Soleil (A6/A7) rond Parijs en Lyon Duitsland za 25 juli en za 1 augustus vrijwel elk weekend eind juni tot half september vooral vrijdagmiddag en zaterdagochtend A3, A5, A7, A8 en A9 richting het zuiden Oostenrijk vrijwel elk zomerweekend dosering A93 op maandag 6, 13, 20 en 27 juli A13 Brenner (verbouwing Luegbrücke) A10 Tauern en A12 Inntal Tauern- en Karawankentunnel Italië alle zaterdagen 4 juli tot 29 augustus pieken op 25 juli, 1 en 15 augustus (Ferragosto) Brennerpas Gardameer Adriatische kust Spanje alle zaterdagen in juli en augustus extra rond 1 en 15 augustus Catalonië Costa del Sol

Frankrijk

Frankrijk blijft het grootste knelpunt, zeker op de Route du Soleil, de A6 en A7 richting Lyon en de Middellandse Zee. Naast 1 augustus markeert Bison Futé zaterdag 11 juli als zwart op die route, en is zaterdag 25 juli donkerrood door het chassé-croisé, het Franse wisselweekend waarop de juligangers naar huis rijden terwijl de augustusgangers net vertrekken. Voor de terugweg naar het noorden zijn zaterdag 8 augustus, zaterdag 15 augustus (Maria-Hemelvaart) en vrijdag 28 augustus de zwaarste dagen. Volgens de ANWB-kalender is daarnaast vrijwel elke vrijdag en zaterdag in juli en augustus druk.

Tip De nieuwe Volkswagen Tiguan De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 47.990 Ontdek 'm nu

Duitsland

Doordat de zestien deelstaten hun zomervakantie gespreid beginnen, is het in Duitsland bijna elk weekend van eind juni tot half september druk. De zwaarste momenten liggen rond de start van Noordrijn-Westfalen op 20 juli en het eerste weekend van augustus, als Baden-Württemberg (30 juli) en Beieren (3 augustus) net vrij zijn. Zaterdag 25 juli en zaterdag 1 augustus springen eruit. De ADAC verwacht de meeste files op vrijdagmiddag en zaterdagochtend, vooral op de A3, A5, A7, A8 en A9 richting het zuiden. Op zomerzaterdagen geldt een rijverbod voor vrachtwagens, wat personenauto's iets lucht geeft.

Oostenrijk en de Alpenroute

Wie naar Italië, Slovenië of Kroatië rijdt, komt via Oostenrijk op de drukste passages terecht: de A10 Tauern, de A12 Inntal en de A13 Brenner. In 2026 is er een extra zorg, namelijk de verbouwing van de Luegbrücke op de Brennerautobahn, waardoor het verkeer vaak over één rijstrook moet. Daarbovenop gelden er weekendrijverboden op uitwijkroutes en wordt het vrachtverkeer op de A93 gedoseerd, meestal op de maandagen 6, 13, 20 en 27 juli. De Tauern- en Karawankentunnel zijn berucht om hun lange wachtrijen.

Italië en Spanje

In Italië gelden vrijwel alle zaterdagen tussen 4 juli en 29 augustus als druk, met pieken op 25 juli, 1 augustus en 15 augustus, de Italiaanse feestdag Ferragosto. Reken op drukte rond de Brennerpas, het Gardameer en de Adriatische kust. In Spanje is het eveneens elke zaterdag in juli en augustus raak, met extra drukte rond 1 en 15 augustus, vooral in Catalonië en langs de Costa del Sol.

Zo ontloop je de drukte

Reizen op een doordeweekse dag of op zondag scheelt vaak het meest, net als heel vroeg vertrekken of juist 's avonds laat. Een tolbadge houdt je in Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal bij de tolpoorten in beweging en werkt ook op de onzichtbare tolwegen. Let in Duitsland op de gele en blauwe borden met een U, want die wijzen je via een Umleitung om de file heen. En check vlak voor vertrek altijd de actuele verkeersinformatie, want knelpunten en wegwerkzaamheden veranderen per dag.