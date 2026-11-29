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Of de Eerste Kamer op 15 december nu instemt of niet: voor één groep automobilisten wordt tanken op 1 januari sowieso duurder. Wie benzine of diesel tankt, betaalt volgend jaar naar verwachting vrijwel dezelfde belasting als nu.

Sinds 2022 krijgen automobilisten korting op de accijns, de belasting die per liter brandstof wordt geheven. Die korting zou eind dit jaar aflopen, maar het kabinet wil hem voor benzine en diesel verlengen tot en met 2027. Daardoor blijft de benzineaccijns volgend jaar rond 85 cent per liter, terwijl dat zonder korting zo'n 1,03 euro zou zijn.

Lpg-rijders vallen buiten de boot

De groep die buiten de boot valt, zijn de lpg-rijders. De accijnskorting op autogas wordt niet verlengd en stopt op 1 januari 2027. De lpg-accijns gaat daardoor van 19,9 cent naar ongeveer 23,6 cent per liter. Met btw erbij is dat ruim 4,5 cent per liter extra aan de pomp, en door de jaarlijkse inflatiecorrectie kan het nog iets meer worden.

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Een kleine rekensom: bij een tank van 50 liter ben je zo'n 2,25 euro meer kwijt. Een lpg-auto rijdt gemiddeld ruim 13.000 kilometer per jaar, blijkt uit cijfers over 2025 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Rijd je bijvoorbeeld 1 op 10, dan tank je per jaar zo'n 1300 liter en betaal je bijna 60 euro extra.

Overigens blijft lpg met een literprijs van rond de één euro verreweg de goedkoopste fossiele brandstof voor auto's. Wie de verhoging toch nog even wil ontlopen, tankt in de laatste dagen van december vol: pompen passen hun prijs doorgaans per 1 januari aan.



Krimpende groep

Het gaat om een kleine en krimpende groep: begin dit jaar reden er in Nederland nog 78.168 personenauto's op lpg, bijna 5 procent minder dan een jaar eerder. De verlenging voor benzine en diesel staat in het Belastingplan 2027, het pakket belastingmaatregelen voor volgend jaar. De Tweede Kamer stemde daar op 12 november mee in, de Eerste Kamer debatteert er op 7 en 8 december over en stemt op dinsdag 15 december. Sinds de VVD-fractie in de Eerste Kamer heeft laten weten voor te stemmen, lijkt een meerderheid vrijwel zeker. Voor lpg-rijders maakt de uitslag overigens niets uit: hun korting loopt volgens de wet vanzelf af op 31 december, en het Belastingplan verlengt alleen die voor benzine en diesel.

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