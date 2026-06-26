Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 26 (2026)

Nieuws

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we het aantal nieuwe automodellen onder de 25.000 euro hebben geteld en een automerk zomaar 18 procent van zijn werknemers op straat zet. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Er zijn nog auto's onder de 25.000 euro

Ooit was 10.000 euro de magische ondergrens als het om autoprijzen ging. Tegenwoordig zijn zelfs auto's onder de 20.000 euro schaars. Tussen de 20 en 25 mille kun je kiezen uit deze 20 auto’s.

+ Top – Wat ons opviel aan de Skoda Peaq

De Peaq is de grootste Skoda aller tijden en kan als zevenzitter worden geleverd. Hij heeft een zachte prijs en kan met luxe opties worden overladen. Daarom drong deze vraag zich aan ons op: waarom zou je nog een Volkswagen of Audi kopen?



+ Top – Megane flink aangepakt

Al geruime tijd staan de elektrische retromodellen van Renault in de schijnwerpers. Maar nu is het tijd voor de Renault Megane E-Tech Electric om te shinen. Met een grotere accu, een nieuwe neus, extra uitrusting én een bodylift. Mét video!

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- Flop – Massa-ontslagen bij noodlijdend automerk

Echt lekker gaat het niet bij het Amerikaanse Lucid. Het grijpt opnieuw hard in en zet 18 procent van zijn personeel op straat, zo'n 1500 mensen. Het is voor de Amerikaanse EV-bouwer de tweede grote ontslagronde in vier maanden tijd.

- Flop – Tanken in Duitsland wordt duur

Wie regelmatig de oostgrens oversteekt om goedkoper te tanken, kan dat nog maar heel even blijven doen. Vanaf 1 juli verandert er in Duitsland namelijk iets waardoor dat voordeel grotendeels verdampt.

- Flop – Maak deze fout nooit in Italië

Elk land heeft zo zijn eigen regels, je moet maar net weten wat wel en niet mag. Ga je naar Italië, dan vertellen we wat je kunt doen om een boete van 1682 euro te voorkomen.