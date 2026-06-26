Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 26 (2026)

Jaap Peters
Door Jaap Peters

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin we het aantal nieuwe automodellen onder de 25.000 euro hebben geteld en een automerk zomaar 18 procent van zijn werknemers op straat zet. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 26 (2026)

+ Top – Er zijn nog auto's onder de 25.000 euro

Ooit was 10.000 euro de magische ondergrens als het om autoprijzen ging. Tegenwoordig zijn zelfs auto's onder de 20.000 euro schaars. Tussen de 20 en 25 mille kun je kiezen uit deze 20 auto’s.

Lees ook Dit zijn de enige nieuwe auto’s in Nederland onder de 25.000 euro Dit zijn de laatste nieuwe auto’s in Nederland onder de 25.000 euro
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 26 (2026)

+ Top – Wat ons opviel aan de Skoda Peaq

De Peaq is de grootste Skoda aller tijden en kan als zevenzitter worden geleverd. Hij heeft een zachte prijs en kan met luxe opties worden overladen. Daarom drong deze vraag zich aan ons op: waarom zou je nog een Volkswagen of Audi kopen?

Lees ook 6 dingen die ons opvallen aan de Skoda Peaq - waaronder de prijs 7 dingen die ons opvallen aan de Skoda Peaq - waaronder de prijs
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 26 (2026)

+ Top – Megane flink aangepakt

Al geruime tijd staan de elektrische retromodellen van Renault in de schijnwerpers. Maar nu is het tijd voor de Renault Megane E-Tech Electric om te shinen. Met een grotere accu, een nieuwe neus, extra uitrusting én een bodylift. Mét video!

Lees ook Zoveel actieradius krijgt de Renault Mégane erbij na unieke bodylift Zoveel actieradius krijgt de Renault Mégane na unieke bodylift - met video!
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Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 26 (2026)

- Flop – Massa-ontslagen bij noodlijdend automerk

Echt lekker gaat het niet bij het Amerikaanse Lucid. Het grijpt opnieuw hard in en zet 18 procent van zijn personeel op straat, zo'n 1500 mensen. Het is voor de Amerikaanse EV-bouwer de tweede grote ontslagronde in vier maanden tijd.

Lees ook Dit automerk schopt zonder pardon 18 procent van zijn werknemers op straat Dit automerk schopt zonder pardon 18 procent van zijn werknemers op straat
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 26 (2026)

- Flop – Tanken in Duitsland wordt duur

Wie regelmatig de oostgrens oversteekt om goedkoper te tanken, kan dat nog maar heel even blijven doen. Vanaf 1 juli verandert er in Duitsland namelijk iets waardoor dat voordeel grotendeels verdampt.

Lees ook Waarom tanken in Duitsland vanaf volgende week veel minder zin heeft Je hebt nog maar één week om goedkoop te tanken in Duitsland
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 26 (2026)

- Flop – Maak deze fout nooit in Italië 

Elk land heeft zo zijn eigen regels, je moet maar net weten wat wel en niet mag. Ga je naar Italië, dan vertellen we wat je kunt doen om een boete van 1682 euro te voorkomen.

Lees ook In Nederland mag het gewoon, maar in Italië kan deze fout je 1682 euro kosten
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Jaap Peters
Door Jaap Peters

Van oudsher concentreert zijn autoliefde zich op groot, comfortabel en Frans, maar rijdt nu naar tevredenheid een youngtimer uit Zuid-Duitsland. Ziet vol bewondering hoe de Koreaanse automerken de wereld op z'n kop zetten en snapt nog steeds niet waarom Formule 1 een sport is. Lees meer »

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