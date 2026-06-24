Dit automerk schopt zonder pardon 18 procent van zijn werknemers op straat

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Lucid grijpt opnieuw hard in en zet 18 procent van zijn personeel op straat, zo'n 1500 mensen. Het is voor de Amerikaanse EV-bouwer alweer de tweede grote ontslagronde in vier maanden tijd.

De maatregel komt boven op een eerdere ontslagronde die in februari werd aangekondigd (zie bericht hieronder). Daarmee geeft Lucid eigenlijk toe dat het te weinig auto's verkoopt om die capaciteit overeind te houden. De ingreep valt midden in een afkoelende Amerikaanse EV-markt. De nieuwe topman, die nog maar drie weken in functie is, laat zien dat hij niet bang is voor drastische maatregelen.

Draaideur

Die nieuwe baas is Silvio Napoli. Op het eerste gezicht een opvallende aanstelling, want Napoli komt helemaal niet uit de autowereld. Hij maakte carrière bij het Zwitserse Schindler, bekend van liften en roltrappen, en erft nu een bedrijf waar in twee jaar tijd de ene na de andere topman vertrok. Ook interim-CEO Marc Winterhoff vertrekt. Eerder gingen oprichter Peter Rawlinson en de hoofdingenieur al weg, de laatste spande een rechtszaak aan wegens onterecht ontslag.

Te weinig auto's

Financieel staat Lucid er beroerd voor. Het merk telde eind 2025 wereldwijd zo'n 9000 medewerkers en verliest maandelijks honderden miljoenen dollars. In het eerste kwartaal van 2026 rolden er 5500 auto's van de band, maar werden er slechts 3.093 afgeleverd, waardoor de onverkochte auto's zich opstapelen. De reorganisatie moet jaarlijks zo'n 158 miljoen dollar opleveren, terwijl het bedrijf ongeveer 32 miljoen dollar aan ontslagvergoedingen kwijt is.

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Cosmos moet redding worden

Toch houdt Lucid vast aan zijn ambities. De redding moet komen van de Cosmos, een SUV die later dit jaar verschijnt voor minder dan 50.000 dollar, omgerekend zo'n 46.000 euro. Die auto moet het opnemen tegen de Tesla Model Y.

Dat Lucid al die tijd overeind blijft, komt door één machtige geldschieter. Het merk is voor een groot deel in handen van het Saudische staatsfonds PIF, en juist die diepe zakken zijn de reden dat het twee ontslagrondes in één jaar kan opvangen. De vraag is alleen of een bedrijf dat steeds verder krimpt, nog wél de auto kan bouwen waarmee het eindelijk moet groeien.