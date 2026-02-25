Dit automerk ontslaat zonder pardon 12 procent van zijn werknemers

Nieuws

Lucid snijdt diep in zijn organisatie en zet 12 procent van het personeel op straat. De Amerikaanse EV-bouwer probeert zo het tij te keren na aanhoudende verliezen en bestuurlijke onrust.

De ingreep komt op een gevoelig moment, want Lucid is druk bezig met de introductie van nieuwe modellen en verwacht elk moment zijn jaarcijfers te kunnen presenteren.

Honderden banen geschrapt

Uit een interne memo, die in handen kwam van TechCrunch, blijkt dat vooral het wereldwijde kantoorpersoneel wordt geraakt. Medewerkers in de productie, logistiek en kwaliteitscontrole blijven buiten schot.

Tip De nieuwe Volkswagen Tiguan De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 49.990. Ontdek 'm nu

Eind 2024 telde Lucid wereldwijd 6.800 vaste medewerkers. Met de op handen zijnde ontslagronde gaat het dus om honderden banen. Volgens interim-CEO Marc Winterhoff is de maatregel “moeilijk maar noodzakelijk” om efficiënter te werken en sneller winst te kunnen maken. Getroffen werknemers krijgen een ontslagvergoeding, bonus en tijdelijke doorbetaling van zorgkosten.

Gaat Lucid het redden? Volg het op de voet met onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Geen vaste CEO en interne onrust

De reorganisatie komt niet uit het niets. Lucid zit al bijna een jaar zonder vaste CEO, nadat topman en medeoprichter Peter Rawlinson in februari 2025 onverwacht vertrok. Sindsdien is er veel verloop in de top van het bedrijf.

Zo stapte ook de chief engineer op, die het merk later aanklaagde omdat hij zijn o ntslag onterecht vond en naar eigen zeggen gediscrimineerd werd. Lucid noemt die beschuldigingen “absurd”. Het onderstreept wel dat het rommelt binnen het bedrijf.

Verliezen en afkoelende EV-markt

Financieel heeft Lucid het al langer zwaar. Het merk schrijft structureel rode cijfers en verliest maandelijks maar liefst 310 miljoen dollar. Tegelijkertijd is de vraag naar elektrische auto’s in de Verenigde Staten afgekoeld, mede door het verdwijnen van fiscale voordelen.

Voor een relatief klein premiummerk als Lucid komt dat extra hard aan. Zonder de schaalvoordelen die grote bedrijven wél hebben en de bijbehorende hoge ontwikkelingskosten is winstgevendheid nog altijd ver weg.

Ambities blijven overeind

Opvallend is dat Lucid zijn strategie niet aanpast. De productie van de nieuwe Lucid Gravity SUV moet dit jaar echt op gang komen, nadat er in het begin kwaliteits- en productieproblemen waren. Daarnaast staat later dit jaar een goedkoper model op de planning, met een richtprijs rond de 50.000 dollar. Deze moet onder andere gaan concurreren met de Tesla Model Y.

Ook werkt Lucid samen met Uber en Nuro aan een robotaxidienst in Californië. Volgens Winterhoff gaan die projecten gewoon door.