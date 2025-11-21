Dit Amerikaanse automerk doet alles waarvan Donald Trump gaat huilen

Nieuws

Begonnen als batterijboer met Tesla-dna, de snelste gezinsauto ter wereld, zelfrijdende auto's in 2026 … Over het relatief onbekende Lucid valt genoeg te vertellen. Maar als Amerikaanse EV-bouwer zit het tij niet mee, want Donald Trump haat auto's met stekkers.

Lucid begon in 2007 als Atieva, een bedrijf dat vooral batterijpakketten voor andere merken bouwde.

In 2014 werd de naam gewijzigd in Lucid. De naam verwijst naar helderheid en licht.

CEO Peter Rawlinson, die in februari 2025 aankondigde te stoppen, werkte eerder als hoofdingenieur aan de Tesla Model S. Hij werd vervangen door de Duitser Marc Winterhoff.

Lucid harkt zijn kapitaal binnen via het Public Investment Fund van Saoedi-Arabië, dat grootaandeelhouder is.

De Lucid Air was de eerste auto van het merk en werd in 2016 gepresenteerd. Het productiemodel was klaar in 2020, serieproductie startte een jaar later en sinds december 2022 is-ie in Europa te koop.

De Lucid Air heeft een enorme frunk van 280 liter.



In de actieradius top 81 staat de Lucid Air bovenaan. Fabrieksopgave: 725 kilometer. De door ons behaalde actieradius bij 100 km/h: 629 kilometer. En bij 130 km/h: 386 kilometer.

Tot nu toe wist Lucid in Nederland maar 115 auto's te verkopen.

Wat Lucid naar eigen zeggen bijzonder maakt, is de technologie. De elektromotor, transmissie en omvormer van de Lucid Air werden bijvoorbeeld in eigen beheer ontwikkeld.

Lucid zet vol in op een zo groot mogelijke actieradius. De Amerikanen willen bijna 10 kilometer uit een kilowattuur wringen. Met een batterij van 100 kWh kom je dan 1000 kilometer ver.

Met de Air Sapphire (1234 pk, 1940 Nm, 330 km/h) bouwde Lucid de snelste gezins-EV ter wereld. Maar niet de snelste elektrische auto, want dat is de Rimac Nevera. Die doet 1,85 seconden over de sprint van 0 naar 60 mijl per uur (96 km/h). De Sapphire doet er 'liefst' 1,89 seconden over.

In 2024 opende Lucid zijn eerste fabriek buiten de VS, in Saoedi-Arabië, als assemblagehub.

Na de Air volgt in 2026 de Gravity, een grote elektrische SUV. Hij heeft 7 zitplaatsen en een range van 700 km.

Van de Gravity verschijnen in 2026 ook autonoom rijdende auto's, die in samenwerking met Uber worden gebouwd.