Grote accutest: verliezers én winnaar zijn Duits, plus goed nieuws voor de EV-rijder

Nieuw onderzoek naar batterijslijtage laat opvallende verschillen zien tussen EV-merken. Twee Duitse grootmachten komen minder goed uit de test dan je zou verwachten.

Het Amerikaanse Recurrent analyseerde het reële rijbereik van tienduizenden elektrische auto's na drie jaar gebruik. De belangrijkste conclusie: de accupakketten van moderne EV’s slijten veel minder snel dan gedacht, maar de verschillen tussen merken zijn opvallend groot.

De resultaten uit het onderzoek van Recurrent

Merk Percentage range na 3 jaar Hyundai 100.0% Mercedes-Benz 100.0% Mini 100.0% Ford 99.9% Nissan 98.4% Audi 96.8% Tesla 96.3% Kia 96.2% Volkswagen 93.9% BMW 90.8% Jaguar 90.8%

Duitse merken onderaan het lijstje

Volkswagen, BMW en Jaguar blijken na drie jaar het meeste bereik te verliezen. Het gaat niet om dramatische cijfers, ze behouden nog steeds ruim 90 procent, maar binnen het huidige EV-aanbod staan ze toch op achterstand. Dat is mogelijk deels te wijten aan de oudere techniek van de aloude BMW i3 en de vroege elektrische Golfs.

De winnaars

Merken als Hyundai en Mercedes staan juist bovenaan. Zij weten vrijwel het volledige oorspronkelijke rijbereik vast te houden, mede door efficiënte aandrijflijnen en sterk batterijmanagement. Andere sterk presterende merken zijn Mini, Ford, Nissan en Audi. Tesla is een middenmotor in de lijst, met een bereikbehoud van ruim 96 procent na drie jaar.

Waarom die verschillen?

Volgens Recurrent is software hier een cruciale factor. Fabrikanten bouwen vaak buffers in hun batterij en kunnen via updates meer capaciteit vrijgeven als een accu ouder wordt. Ook koeling, laadstrategie en de gebruikte celchemie spelen een rol, waardoor moderne EV’s stabieler presteren dan de eerdere generaties.

Goed nieuws voor EV-rijders

Ondanks de verschillen is de hoofdboodschap positief: accudegradatie is veel minder groot dan vaak wordt gevreesd. In de eerste jaren treedt de meeste slijtage op, maar daarna vlakt de curve af. In de praktijk blijft het rijbereik jarenlang stabiel, soms zelfs boven de officiële fabriekswaarde.