TEST: Deze 7-zits elektrische SUV maakt Volvo jaloers met zijn range en ruimte

Tests

Lucid staat op onze redactie bekend als de actieradiuskoning van EV-land. De Lucid Air krijgt gezelschap van een elektrische SUV die uitblinkt in range én ruimte.

De elektrische SUV heet Lucid Gravity en is er in twee varianten: als Touring met 568 pk en als Grand Touring met 839 pk. Beide versies hebben vieraandrijving, maar hun batterij- en laadtechniek is verschillend.

Wij testen het beresterke topmodel met een enorme batterij van 123 kWh, een WLTP-actieradius van 748 kilometer en een boordnet van maar liefst 926 volt. En andere automerken maar pochen met 800 volt … Aan een geschikte snellader kan de Lucid Gravity opladen met 400 kW en zo zit het accupakket na 14 minuten weer vol.

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Zo. Veel. Zitplaatsen

Standaard wordt de Gravity geleverd met vijf riante zitplaatsen. Dat je hem ook als 7-zitter kunt bestellen, komt niet als een verrassing, want deze SUV is ruim vijf meter lang. De riante knieruimte op de derde zitrij is wel een fijne surprise: hier kunnen ook volwassenen comfortabel plaatsnemen. Een mogelijk gebrek aan hoofdruimte begint pas te spelen zodra je langer dan 1,90 meter bent.

Lucid Gravity Grand Touring

2 elektromotoren, 839 pk, 1232 Nm

0-100 km/h in 3,6 s, 250 km/h

123 kWh (748 km), 18,2 kWh/100 km

5035 / 2000 / 1658 mm, 230 + 780 - 3398 l, 2749 kg

NL 119.900 euro, BE niet leverbaar

Frunk verandert in een bankje

Dan heeft de Gravity ook nog een achtste en negende zitplaats - niet aan de achterkant, maar aan de voorkant van de auto. Lucid heeft namelijk een slim frunk-concept bedacht dat we nog niet eerder hebben gezien: dankzij een vlakke laaddrempel kan de opbergruimte onder de motorkap worden omgetoverd tot een comfortabel bankje voor één persoon of een knus exemplaar voor twee.

Gebruik je de frunk niet als bankje om van de zon te genieten tijdens het snelladen maar als opbergruimte, dan kun je hier méér spullen kwijt dan in de kofferbak van de elektrische Fiat 500. De bagageruimte van de Gravity is sowieso weldadig: 780 liter met de derde zitrij omhoog en 1433 liter met de derde zitrij omlaag. Klap je alle achterstoelen naar beneden, dan krijg je spontaan flashbacks naar grote MPV’s van vroeger: 3239 liter (7-zits) of 3398 liter (5-zits).

Vierkant stuur

Andere praktische toevoegingen zijn de uitklapbare vliegtuigtafeltjes op de tweede zitrij en de royale middenconsole met een verschuifbare tray die een draadloze telefoonoplader en bekerhouders bevat.

Aanvankelijk stonden we sceptisch tegenover het vierkante stuur, maar tijdens onze kennismaking merken we dat we de meeste manoeuvres dankzij de directe stuurverhouding zonder overpakken kunnen uitvoeren. Dus de vorm van het stuur zorgt in de praktijk niet voor ergernissen.

Sportwagen

Het dashboard doet ons denken aan de Lucid Air: bovenop staat een breed scherm dat subtiel naar de bestuurder is gebogen en de besturing loopt grotendeels via het centrale touchscreen. Er is een rij met fysieke knoppen, maar toch moet je voor het openen van het dashboardkastje of het afstellen van de buitenspiegels terugvallen op het aanraakscherm. Dat is heus geen straf, want de menu’s zijn overzichtelijk en de icoontjes duidelijk, maar voor een auto met zoveel handige uitvindingen is de bediening omslachtiger dan nodig.

De beresterke vierwielaandrijving doet ons dat allemaal vergeten zodra we het gaspedaal indrukken. Zelfs het enorme leeggewicht van 2749 kg blijkt geen issue: de Gravity Grand Touring sprint in 3,6 seconden naar de honderd. Zijn Amerikaanse kilo’s stiekem lichter dan Europese kilo’s? Bestaat er een soort wisselkoers voor massa waar wij geen weet van hebben? Hoe dan ook: het plezier houdt niet op zodra je organen weer op hun plek zitten, want ook Lucids remmenfilosofie overtuigt. Via het rempedaal worden alleen de mechanische remmen aangestuurd, wat zorgt voor een natuurlijk en consistent pedaalgevoel.

De optionele meesturende achteras (tot maximaal drie graden) maakt de Gravity bovendien opvallend wendbaar, waardoor je zijn afmetingen van vijf bij twee meter bijna vergeet. Het helpt ook dat onze testauto over het Dynamic Handling-pakket beschikt en dus luchtvering met niet één maar drie kamers heeft. Afhankelijk van de gekozen rijstand wordt zowel de bodemvrijheid als de demperafstelling aangepast. Dat verschil is duidelijk merkbaar: in de Smooth-modus deint de Lucid na verkeersdrempels nog licht na, terwijl hij in de Sprint-stand juist strak en sportief aanvoelt.

Actieradius

Is de Gravity behalve een pakezel en een sportwagen ook een kilometervreter? Wat betreft het veercomfort absoluut, en met de actieradius lijkt het ook wel snor te zitten. Tijdens onze testrit over provinciale wegen geeft de boordcomputer een verbruik aan van 18,6 kWh per 100 kilometer, wat dicht bij de WLTP-opgave ligt. Hogere snelheden zullen het stroomverbruik heus iets opstuwen, maar de lage luchtweerstandcoëfficiënt van 0,24 zal dat binnen de perken houden. Dat belooft veel goeds voor de actieradius op lange afstanden.

Conclusie

Met een basisprijs van 119.900 euro kun je de Gravity Grand Touring gerust onder de exclusieve SUV’s scharen. Maar waar veel dure merken hun klanten verleiden met uiterlijke franje, zet Lucid daar nuchtere pluspunten als slimme vondsten, praktisch gemak en een grote actieradius tegenover. En dat weet deze nuchtere Hollander wel te waarderen.