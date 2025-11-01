Tests

Met een elektrische limousine van 2500 kilo die tot de nok toe is volgeladen met dure opties het circuit op: dat klinkt als gekkenwerk. Maar de Lucid Air Sapphire flikt het en maakt de spagaat soepel.

Rauw gebrul, een toerenteller die in het rood schiet, razendsnel doorschakelen vlak voor de toerenbegrenzer: dat is voor de meeste liefhebbers het ultieme circuitgevoel. En dan presenteert Lucid ineens een fluisterstille EV, met specs die alle beroemde sportwagens uit Duitsland en Italië doen blozen. Toch waren we sceptisch toen we in de Lucid Air Sapphire stapten, omdat we een kille auto zonder een greintje beleving vreesden. Die vrees bleek ongegrond; ook op stroom in plaats van superbenzine kun je heerlijke momenten beleven.

Lucid Air Saphire prijs

De performance-variant van de Lucid Air kost 255.000 euro. Bestel je hem nu en maak je 7000 euro als aanbetaling over, dan staat-ie eind dit jaar op je oprit. Voor dat enorme bedrag krijg je wel wat terug: twee motoren op de achteras en één op de vooras leveren samen een duizelingwekkend vermogen van 1251 pk en een koppel van 1940 Nm.

De 118 kWh-batterij maakt gebruik van een 900-voltsysteem en kan snelladen met 300 kW. Daardoor kun je in slechts 16 minuten 400 kilometer bijtanken. Geen overbodige luxe als je het volledige potentieel van de Sapphire benut. De snelste Lucid Air is ruim 5 meter lang en weegt 2420 kilo. En terwijl de meeste EV's een bescheiden topsnelheid hebben, raast de Sapphire door tot 330 km/h. De sprint van 0 naar 100 km/h klaart-ie in exact twee seconden. Om dit zwaargewicht veilig tot stilstand te brengen, monteerde Lucid 420 millimeter grote carbon-keramische remschijven, voorzien van remklauwen met tien zuigers.

Specs Lucid Air Sapphire

3 elektromotoren, 1251 pk, 1940 Nm

0-100 km/h in 2,0 s, 330 km/h

118 kWh (actieradius 694 km), 19,1 kWh/100 km

5005 / 1990 / 1409 mm, 627 l, 2420 kg

prijs NL 255.000 euro BE niet leverbaar

Sterke maag

Waar bij de meeste circuitauto's alle praktische eigenschappen moeten wijken, kun je in de Sapphire met het hele gezin plus bagage het circuit op. De verstelbare achterbank zorgt ervoor dat je zelfs genoeg ruimte hebt als je langer bent dan 2 meter. Dat is nodig ook, want hoe lang je ook bent, je maag krijgt het zwaar te verduren als je het maximale potentieel van deze Amerikaan benut - en dan wil je niet te dicht bij je mede-inzittenden zitten. Telkens weer krijg je te maken met de uitersten van de auto: het met alcantara beklede stuur voelt sportief aan, maar is ook verwarmd.

In de bagageruimte past een niet-misselijke 627 liter, wel beperkt de aflopende daklijn de bruikbaarheid en het laadgemak een beetje. Wel heeft de Sapphire een frunk, goed voor nog eens 283 liter.

De middenconsole heeft vrijwel geen knoppen en schakelaars, maar de menustructuur is overzichtelijk en de schermen zijn makkelijk af te lezen. Ook de infotainmentsoftware reageert prettig snel. Toch hadden we liever fysieke knoppen gezien voor functies zoals de stuurverstelling of het openen van het dashboardkastje. Dat moet nu via het centrale touchscreen.

Gek gevoel

Op het circuit van Ascari in het zuiden van Spanje surfen we door de menu's om de ‘Endurance’-modus op te sporen. Naast ‘Drag Strip’ en ‘Hot Lap’ is dit een van de submenu's van de Track Mode. Concreet betekent het dat we over maximaal 777 pk beschikken. Dat is maar 60 procent van het totale vermogen, maar nog altijd verbluffend veel.

De Lucid Air heeft een meedogenloze acceleratie. De gestroomlijnde carrosserie, de stille motoren en de uitstekende isolatie zorgen voor een merkwaardige beleving. Terwijl we harder rijden dan 200 km/h, horen we bijna niets. Daardoor lijkt het toch al niet-kinderachtige koppel nog rianter. De gigantische remmen grijpen altijd resoluut aan en het pedaalgevoel is goed, zodat je gedoseerd kunt remmen. Terugwinnen gaat met maximaal 250 kW. Dat gebeurt alleen bij het liften van het gaspedaal en niet bij het intrappen van het rempedaal.

Semislicks

Ook de besturing is strak en direct en zelfs in krappe bochten hoef je je handen niet te verleggen. Lucid heeft het onderstel gewijzigd, met steviger dempers en aangepaste software voor de luchtvering. Onze testauto heeft Pirelli P Zero Trofeo RS-semislicks voor het circuit, maar onder de 'gewone' Sapphire zijn Michelin Pilot Sport 4S-banden gemonteerd. Eigenlijk is het onmogelijk om de grenzen van deze fascinerende auto op te zoeken. Voor onze Vlaamse lezers hebben we slecht nieuws: Lucid is niet in België actief. Jullie zullen in Nederland moeten gaan wonen.

Lucid Air Sapphire kopen of niet?

Het lijkt onmogelijk, maar een bijna 2,5 ton wegende EV voor het hele gezin is wel degelijk om te toveren tot supersportwagen. De besturing, het vermogen en het onderstel zijn perfect afgestemd voor het circuit en je moet een topcoureur zijn om de gripgrens van de Sapphire veilig te overschrijden. Zelfs aan het onopvallende gezoem in plaats van het helse gebrul kun je wennen. Kopen, dus! Als je 250.000 euro kunt missen natuurlijk ...