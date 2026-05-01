Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 18 (2026)

Door Jaap Peters

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Hyundai lef toont en we voorsorteren op de prijzen van de Volkswagen ID.Polo. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Wat een gave nieuwe Hyundai

Nou ja, het is niet écht een Hyundai. In China hebben de Koreanen Ioniq als apart merk in de markt gezet. Deze Ioniq V is speciaal voor China ontwikkeld, maar wij willen hem ook. Is er een kans?

+ Top – Houd Leapmotor in de gaten

Bij veel Chinese automerken vragen we ons af wat ze in hemelsnaam in Europa te zoeken hebben. Maar Leapmotor heeft een innige band met Stellantis en komt met veel goedkope auto's die hier best eens aan kunnen slaan. Zoals de B05, een concurrent voor de Volkswagen ID.3.

+ Top – Weg met de vooroordelen over China

Zeg eens eerlijk, wat weet jij over China? Vooroordelen genoeg. De Duitse designbaas van BYD, die ooit de Alfa Romeo 8C tekende, vertelt over de Chinese liefde voor auto's. Het zit anders dan je zou denken. En passant leren we meer over de hypercar Denza Z (meer dan 1000 pk), die waarschijnlijk ook naar Europa komt. 

- Flop – Een beetje fatsoelijke ID.Polo wordt peperduur

De basisprijs van de Volkswagen ID. Polo is 24.990 euro en dat is best goedkoop. Maar als de Duitse prijzen een voorbode zijn voor wat ons hier te wachten staat, zet je dan maar schrap.

- Flop – Facelift Audi Q4 E-tron maakt je blij én verdrietig

Een halve flop deze keer. Het valt te prijzen dat Audi zich de kritiek over de Q4-onwaardige materialen heeft aangetrokken. Maar daar staat iets tegenover waar Audi-rijders waarschijnlijk niet zo blij van worden.

- Flop – VW Golf 9 geïnspireerd op Golf 4 - maar dat was niet zo'n topper

Volkswagen-directeur Thomas Schäfer bevestigt de vermoedens dat de nieuwe Golf 9 teruggrijpt op de vierde generatie. Klinkt leuk, maar de Golf 4 was niet alleen maar rozengeur en maneschijn.

Van oudsher concentreert zijn autoliefde zich op groot, comfortabel en Frans, maar rijdt nu naar tevredenheid een youngtimer uit Zuid-Duitsland. Ziet vol bewondering hoe de Koreaanse automerken de wereld op z'n kop zetten en snapt nog steeds niet waarom Formule 1 een sport is. Lees meer »

