In dit enorme land verkopen Skoda's zo slecht, dat ze zich volledig terugtrekken

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Skoda trekt zich door dramatische verkoopcijfers terug uit de grootste automarkt ter wereld

Skoda trekt zich terug uit China, ooit nog de belangrijkste markt voor het merk. De verkopen zijn in een paar jaar tijd compleet ingestort.

De Tsjechische fabrikant stopt medio 2026 definitief met de verkoop van nieuwe auto’s in het land.

Skoda trekt zich door dramatische verkoopcijfers terug uit de grootste automarkt ter wereld
Skoda trekt zich door dramatische verkoopcijfers terug uit de grootste automarkt ter wereld

Verkoop keldert in rap tempo

Waar Skoda tussen 2016 en 2018 nog meer dan 300.000 auto’s per jaar verkocht in China, bleef daar in 2025 nog slechts 15.000 van over.

De oorzaak is duidelijk: buitenlandse merken hebben het steeds moeilijker in China, waar lokale spelers als BYD en Geely de markt domineren, vooral op het gebied van elektrische auto’s.

Lees ook Waarom Skoda zichzelf beter vindt dan Chinese merken Waarom Skoda zichzelf beter vindt dan Chinese merken

Elektrische omslag fataal

Skoda heeft moeite om bij te blijven in de snelle verschuiving naar elektrisch rijden. Juist daarin lopen Chinese merken ver voor, waardoor traditionele fabrikanten terrein verliezen.

Voor Skoda blijkt die achterstand nu onoverbrugbaar.

Focus op andere markten

Het merk kiest er daarom voor om de focus te verleggen naar groeimarkten zoals India en Zuidoost-Azië, waar in 2025 juist vooruitgang werd geboekt.

Tot medio 2026 blijven Skoda-modellen nog wel verkrijgbaar in China via een lokale partner, daarna is het definitief klaar.

Lees ook Om deze specifieke reden winnen Volkswagen en Toyota plotseling terrein in China Om deze specifieke reden winnen Volkswagen en Toyota plotseling terrein in China

Volkswagen blijft wél inzetten op China

Opvallend is dat moederbedrijf Volkswagen China nog niet opgeeft. Sterker nog: in de eerste twee maanden van dit jaar heroverde het merk zelfs zijn koppositie in het land (zie het bericht hierboven). Samen met Audi wil het concern gebruik maken van het momentum en het marktaandeel definitief terugwinnen, onder meer met nieuwe modellen en meer lokale productie.

Skoda kiest dus een andere route, en trekt de stekker eruit na een ongekende terugval.

Lees ook De nieuwe BYD Atto 3 laat zien hoe mijlenver China voor ligt op de rest De nieuwe BYD Atto 3 laat zien dat China mijlenver voor ligt op de rest
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Supercombi’s
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact