Waarom Skoda zichzelf beter vindt dan Chinese merken

Terwijl Chinese automerken in hoog tempo nieuwe modellen aan Europa voorstellen, kijkt Skoda met vertrouwen naar de toekomst. Volgens het merk is juist die stortvloed aan nieuwe merken en modellen een zwakte, geen kracht.

Chinese autofabrikanten hebben ook in Europa flink terrein gewonnen. En de verwachting is dat hun marktaandeel de komende jaren verder toeneemt. Bij Skoda denken ze dat deze groei met grote risico’s gepaard gaat. Voor de Chinese merken zelf, welteverstaan.

150 merken in China

Skoda-bestuurder Martin Jahn stelt in gesprek met Auto Express dat er in China momenteel zo’n 150 automerken actief zijn die EV's bouwen. Dat aantal is volgens hem simpelweg niet vol te houden. Op een gegeven moment moeten ze pas op de plaats maken, niet elk merk kan zijn investeringen blijven terugverdienen terwijl nieuwe modellen elkaar in hoog tempo opvolgen.

Sneller is niet altijd beter

Jahn beseft dat ook bij Skoda het tempo omhoog moet, maar ziet niets in het extreem hoge lanceer- en facelifttempo van veel Chinese merken. Hij vraagt zich hardop af of klanten wel zitten te wachten op steeds meer functies en technologie. Auto’s worden volgens hem soms te complex, terwijl de praktijk laat zien dat veel functies nauwelijks worden gebruikt.

Vereenvoudiging als onderscheid

Waar Chinese merken vaak inzetten op maximale uitrusting, kiest Skoda bewust voor vereenvoudiging. Een overzichtelijk aanbod, herkenbare modellen en duidelijke uitrustingsniveaus moeten het verschil maken. Daar komen volgens Jahn tastbare voordelen bij, zoals een sterk servicenetwerk, betrouwbaarheid en stabiele restwaarden.

Herkenbaarheid en vertrouwen

Ook technisch directeur Johannes Neft ziet daarin een belangrijk voordeel. Modellen als de Skoda Kodiaq, Superb en Fabia zijn volgens hem inmiddels vaste waarden, waarbij klanten precies weten wat ze krijgen. Bij veel nieuwe Chinese merken ontbreekt die herkenbare identiteit nog, waardoor het lastig wordt om onderscheid te maken en vertrouwen op te bouwen.