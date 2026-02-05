Waarom Skoda zichzelf beter vindt dan Chinese merken

Waarom Skoda zichzelf beter vindt dan Chinese merken

Terwijl Chinese automerken in hoog tempo nieuwe modellen aan Europa voorstellen, kijkt Skoda met vertrouwen naar de toekomst. Volgens het merk is juist die stortvloed aan nieuwe merken en modellen een zwakte, geen kracht.

Chinese autofabrikanten hebben ook in Europa flink terrein gewonnen. En de verwachting is dat hun marktaandeel de komende jaren verder toeneemt. Bij Skoda denken ze dat deze groei met grote risico’s gepaard gaat. Voor de Chinese merken zelf, welteverstaan.

Lees ook Hoe het Skoda lukt om schandalig veel geld te verdienen Hoe het Skoda lukt om schandalig veel geld te verdienen

150 merken in China

Skoda-bestuurder Martin Jahn stelt in gesprek met Auto Express dat er in China momenteel zo’n 150 automerken actief zijn die EV's bouwen. Dat aantal is volgens hem simpelweg niet vol te houden. Op een gegeven moment moeten ze pas op de plaats maken, niet elk merk kan zijn investeringen blijven terugverdienen terwijl nieuwe modellen elkaar in hoog tempo opvolgen.

Tip
De volledig elektrische Elroq
De volledig elektrische Elroq

Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990.

Ontdek 'm nu

Sneller is niet altijd beter

Jahn beseft dat ook bij Skoda het tempo omhoog moet, maar ziet niets in het extreem hoge lanceer- en facelifttempo van veel Chinese merken. Hij vraagt zich hardop af of klanten wel zitten te wachten op steeds meer functies en technologie. Auto’s worden volgens hem soms te complex, terwijl de praktijk laat zien dat veel functies nauwelijks worden gebruikt.

Niet complex: als je het beste autonieuws wekelijks wil ontvangen schrijf je je in voor onze gratis nieuwsbrief!

Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Vereenvoudiging als onderscheid

Waar Chinese merken vaak inzetten op maximale uitrusting, kiest Skoda bewust voor vereenvoudiging. Een overzichtelijk aanbod, herkenbare modellen en duidelijke uitrustingsniveaus moeten het verschil maken. Daar komen volgens Jahn tastbare voordelen bij, zoals een sterk servicenetwerk, betrouwbaarheid en stabiele restwaarden.

Waarom Skoda zichzelf beter vindt dan Chinese merken
Waarom Skoda zichzelf beter vindt dan Chinese merken
Waarom Skoda zichzelf beter vindt dan Chinese merken

Herkenbaarheid en vertrouwen

Ook technisch directeur Johannes Neft ziet daarin een belangrijk voordeel. Modellen als de Skoda Kodiaq, Superb en Fabia zijn volgens hem inmiddels vaste waarden, waarbij klanten precies weten wat ze krijgen. Bij veel nieuwe Chinese merken ontbreekt die herkenbare identiteit nog, waardoor het lastig wordt om onderscheid te maken en vertrouwen op te bouwen.

Lees ook Vergeet de Skoda Kodiaq en Superb: dit wordt Skoda's nieuwe topmodel Vergeet de Skoda Kodiaq en Superb: dit wordt Skoda's nieuwe topmodel

Tip
De volledig elektrische Elroq
De volledig elektrische Elroq

Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990.

Ontdek 'm nu
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Meesterlijk!
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact