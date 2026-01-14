Vergeet de Skoda Kodiaq en Superb: dit wordt Skoda's nieuwe topmodel

In 2022 was deze auto nog een studiemodel en heette hij Skoda Vision 7S. Nu de introductie van de productieversie nadert, heeft-ie een officiële naam gekregen. Dit is de Skoda Peaq.

Dat de Skoda Elroq en Skoda Enyaq een nieuwe grote elektrische broer zouden krijgen, dat wisten we in 2022 al. Maar nu weten we eindelijk ook onder welke naam hij later dit jaar in de prijslijst komt te staan: Peaq. Vrij vertaald wordt de nieuwe Skoda dus een toppertje. Nou ja, 'tje' hij wordt nog groter dan de al 4,76 meter lange Skoda Kodiaq, de tot dusver grootste SUV van het merk. We verwachten dat de Peaq ongeveer even lang wordt als de Superb Combi (4,90 m), maar dan ook een stuk hoger.

Elektrische SUV met 7 zitplaatsen

Als onbetwist topmodel wordt de Peaq uiteraard, net als de Kodiaq, leverbaar met zeven zitplaatsen. Of die derde zitrij standaard is of in de optielijst terechtkomt, is ons niet helemaal duidelijk. Wel verwachten we dat je er minder derderangs zit dan helemaal achter in de Kodiaq - en diens Duitse broer, de Volkswagen Tayron. Als elektrische zevenzitter gaat de Skoda Peaq straks in dezelfde vijver vissen als de Kia EV9, Hyundai Ioniq 9 en Volvo EX90. 

Review: Hyundai Ioniq 9 (2025) overtreft Kia EV9 op meerdere fronten

Strak design

Verder onderscheidt de Skoda Peaq zich met een modernere designtaal. In naam was de Skoda Elroq de eerste representant van Skoda's nieuwe designrichting, maar de Peaq gaat nog een paar stappen verder in 'Modern Solid'. Tenminste, als we op het studiemodel afgaan.

We zien vooral grote gladde oppervlakken, zonder overbodige vouwen of lijnen. De neus heeft nog wel bekende Skoda contouren, maar is verder strakgetrokken. Bovendien zijn de achterlichten totaal anders dan bij de huidige Skoda-modellen, met loodrecht op elkaar staande, flinterdunne ledunits. 

De andersom openslaande achterportieren van de Vision 7S gaan het productiestadium waarschijnlijk niet halen. Meer details over het studiemodel van de Skoda Peaq, lees je in het artikel hieronder.

Skoda Vision 7S - De nieuwe designtaal van Skoda was een haastklusje
Gert Wegman
Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

