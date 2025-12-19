Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 51 (2025)

Nieuws

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Porsche weer een benzinemotor gaat lepelen in zijn leukste auto, maar mensen met een youngtimer in Nederland ontzettend zullen balen. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Tóch een benzinemotor

De Porsche Boxster en Cayman zijn misschien wel de leukst rijdende modellen van het merk. Daarom was het even slikken toen Porsche bekendmaakte dat ze vanaf de volgende generatie volledig elektrisch worden. Maar nu lijkt er toch ineens een opening te zijn voor een benzinemotor ...

+ Top – Smartphonetechniek in EV's

Smarthphones en auto's hebben tegenwoordig meer gemeen dan je zou denken. Een bepaalde techniek die nu al in telefoons wordt gebruikt, kan EV's in de toekomst veel beter maken.

+ Top – Spotgoedkope PHEV

Niet lang geleden leek BYD met de Atto 2 DM-i met de goedkoopste plug-in hybride op de markt te komen. Maar dat moet beter kunnen, moeten ze bij het merk hebben gedacht. De Chinezen komen namelijk met een nog goedkoper model op de proppen ...

- Flop – Youngtimerregeling versobert

De Eerste Kamer heeft op 16 december 2025 ingestemd met het Belastingplan 2026. Daarmee is de versobering van de youngtimerregeling definitief. Al komt er één belangrijke nuancering.

- Flop – Tanken wordt duurder en duurder

De olieprijs daalt al maanden, maar aan de pomp merk je daar niets van. Sterker nog: tanken wordt opnieuw duurder. Hoe kan dat, terwijl een vat olie tientallen dollars goedkoper is dan begin dit jaar?

- Flop – Big Brother is watching you

Moderne auto’s zitten vol software en sensoren, en die houden niet alleen de weg in de gaten. Ook jij wordt nauwlettend gevolgd, vaak zonder dat je daar echt bij stilstaat.