Boek direct jouw Hyundai KONA proefrit

Boek direct jouw Hyundai KONA proefrit Boek nu

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 51 (2025)

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Porsche weer een benzinemotor gaat lepelen in zijn leukste auto, maar mensen met een youngtimer in Nederland ontzettend zullen balen. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 51 (2025)

+ Top – Tóch een benzinemotor

De Porsche Boxster en Cayman zijn misschien wel de leukst rijdende modellen van het merk. Daarom was het even slikken toen Porsche bekendmaakte dat ze vanaf de volgende generatie volledig elektrisch worden. Maar nu lijkt er toch ineens een opening te zijn voor een benzinemotor ...

Lees ook Porsche profiteert meteen van beslissing EU en lepelt benzinemotor in nieuwe Boxster en Cayman Porsche gooit het roer radicaal om en dit is de reden
Tip
De SEAT Leon Sportstourer PHEV
De SEAT Leon Sportstourer PHEV

Een sportieve plug-in hybride met een elektrisch rijbereik van 130km*. Al vanaf €36.990. Nu met €2.000 plug-in premie.

Ervaar 'm nu
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 51 (2025)

+ Top – Smartphonetechniek in EV's

Smarthphones en auto's hebben tegenwoordig meer gemeen dan je zou denken. Een bepaalde techniek die nu al in telefoons wordt gebruikt, kan EV's in de toekomst veel beter maken. 

Lees ook Zo kan deze smartphonetechniek EV’s van de toekomst beter maken Zo kan deze smartphonetechniek EV’s van de toekomst beter maken
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 51 (2025)

+ Top – Spotgoedkope PHEV

Niet lang geleden leek BYD met de Atto 2 DM-i met de goedkoopste plug-in hybride op de markt te komen. Maar dat moet beter kunnen, moeten ze bij het merk hebben gedacht. De Chinezen komen namelijk met een nog goedkoper model op de proppen ...

Lees ook BYD werkt aan de kleinste plug-in hybride van Europa De kleinste en goedkoopste plug-in hybride van Europa - dit grote merk flikt het
Tip
De SEAT Leon Sportstourer PHEV
De SEAT Leon Sportstourer PHEV

Een sportieve plug-in hybride met een elektrisch rijbereik van 130km*. Al vanaf €36.990. Nu met €2.000 plug-in premie.

Ervaar 'm nu
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 51 (2025)

- Flop – Youngtimerregeling versobert

De Eerste Kamer heeft op 16 december 2025 ingestemd met het Belastingplan 2026. Daarmee is de versobering van de youngtimerregeling definitief. Al komt er één belangrijke nuancering.

Lees ook Waarom je vreselijk baalt als zakelijk een youngtimer rijdt Waarom je vreselijk baalt als je zakelijk een youngtimer rijdt
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 51 (2025)

- Flop – Tanken wordt duurder en duurder

De olieprijs daalt al maanden, maar aan de pomp merk je daar niets van. Sterker nog: tanken wordt opnieuw duurder. Hoe kan dat, terwijl een vat olie tientallen dollars goedkoper is dan begin dit jaar?

Lees ook Waarom de olieprijs daalt, maar jij toch alsmaar duurder uit bent bij de pomp
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 51 (2025)

- Flop – Big Brother is watching you

Moderne auto’s zitten vol software en sensoren, en die houden niet alleen de weg in de gaten. Ook jij wordt nauwlettend gevolgd, vaak zonder dat je daar echt bij stilstaat.

Lees ook Zo houden automerken elke meter die jij rijdt in de gaten Zo houden automerken elke meter die jij rijdt nauwlettend in de gaten
Tip
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer

Buitengewoon veel ruimte en een enorm rijbereik. De elektrische Volkswagen ID.7 Tourer. Alleen dit jaar nog 17% bijtelling.

Stel 'm nu samen
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Dacijaaaaaa!
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact