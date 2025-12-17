Waarom je vreselijk baalt als je zakelijk een youngtimer rijdt

Nieuws

De Eerste Kamer heeft op 16 december 2025 ingestemd met het Belastingplan 2026. Daarmee is de versobering van de youngtimerregeling definitief. Al komt er één belangrijke nuancering.

De youngtimerregeling houdt in dat je een oudere auto zakelijk kunt rijden met een gunstige bijtelling. Die bijtelling is weliswaar 35 procent, maar wordt berekend over de dagwaarde, in plaats van over de oorspronkelijke cataloguswaarde. Dit houdt de bijtellingskosten meestal een stuk lager dan bij het leasen van een nieuwe auto. Maar de komende jaren wordt de youngtimerregeling ernstig beperkt.

Leeftijdsgrens youngtimers omhoog, maar niet meteen

Tot dusver moest een auto minimaal 15 jaar oud zijn, wilde de zakelijke berijder voor de youngtimerregeling in aanmerking komen. Volgens het oorspronkelijke Belastingplan 2026 zou de minimale autoleeftijd al per 1 januari 2026 verschuiven van 15 naar 16 jaar. De echt grote klap volgt in 2027, wanneer die leeftijd ineens verspringt naar minimaal 25 jaar.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek meer

Inmiddels heeft demissionair staatssecretaris Heijnen van Financiën toegezegd dat ondernemers van wie de auto pas in de loop van 2026 16 jaar oud wordt, langer gebruik mogen maken van de huidige regeling. Voor deze groep wordt de fiscale ingreep dus uitgesteld tot 1 januari 2027.

Waarom dat uitstel?

In de Eerste Kamer klonk kritiek op het abrupte karakter van de maatregel. Ondernemers zouden onvoldoende tijd hebben om hun wagenpark of fiscale planning aan te passen, terwijl de youngtimerregeling vaak bewust is gekozen voor de lange termijn. Met het uitstel voor deze specifieke groep erkent het kabinet dat punt.

Grote gevolgen versobering youngtimerregeling

Ondanks deze tegemoetkoming, blijft de impact van de wetswijziging aanzienlijk. Vanaf 2027 komen immers alleen auto’s van 25 jaar en ouder nog voor de youngtimerregeling in aanmerking. Daarmee verdwijnt het fiscale voordeel voor een groot deel van de zakelijke rijders die nu een 15 tot 24 jaar oude auto rijden. Dat kan hun vele honderden euro's per maand kosten.

Daarnaast zijn veel handelaren in youngtimers de klos. Zij zien de waarde van hun handelsvoorraad in één klap instorten. Zakelijke klanten zullen immers niet snel meer te porren zijn voor een youngtimer die jonger is dan 24 jaar.

Kleine groep winnaars

Toch is er ook een groep die als winnaars uit de bus komen door de versobering van de youngtimerregeling . Dat zijn de mensen die uit pure liefhebberij een youngtimer willen aanschaffen. Doordat zakelijke klanten voor een groot deel wegvallen, dalen de prijzen van auto’s in de getroffen leeftijdscategorie. Zo kunnen liefhebbers straks voor veel lagere prijzen dan nu, een mooie youngtimer scoren.

En wie een goede, frisse en relatief moderne auto heeft die 24 jaar of ouder is, ziet de waarde daarvan wellicht stijgen. Denk daarbij aan de BMW's 3-serie (E46), 5-serie (E39) en 7-serie (E38), vroege Volvo's V70N, Saabs 9-5 en de Audi's A4 (B6) en A6 (C5). Deze modellen komen mogelijk weer meer in trek als zakelijke youngtimer. Al is dat vooralsnog speculatie.

Wat kun je doen als je zakelijk youngtimer rijdt?

Als jouw auto binnenkort niet meer in aanmerking komt voor de youngtimerregeling, kun je een aantal dingen doen: