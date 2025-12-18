De kleinste en goedkoopste plug-in hybride van Europa - dit grote merk flikt het

Nieuws

BYD is bezig met een nieuw model dat de kleinste plug-in hybride van Europa moet wordt. Daarmee duikt het merk in een gat in de markt, want plug-in hybrides van dit formaat bestaan nog niet.

Dat meldt het Britse Autocar. Naast dat het de kleinste plug-in hybride van Europa belooft te worden, heeft het nieuwe model – dat waarschijnlijk BYD Dolphin G gaat heten – nog een primeur: het is de eerste auto van de Chinezen die niet voor de thuismarkt, maar specifiek voor Europa wordt ontwikkeld.

Compacte supermini met stekker

De Dolphin G wordt een B-segment hatchback van ongeveer vier meter lang, vergelijkbaar met de volledig elektrische BYD Dolphin Surf van het merk zelf, maar ook met de Toyota Yaris en Renault Clio. Waar de twee laatstgenoemde modellen hybrides zijn zonder stekker, kiest BYD voor een plug-in variant die verder elektrisch kan rijden en tegelijk betaalbaar blijft.

Bekende techniek, in kleiner formaat

BYD deelt nog geen specificaties, maar waarschijnlijk gebruikt de Dolphin G dezelfde aandrijflijn als de Atto 2 DM-i. Die combineert een 1,5-liter benzinemotor met een elektromotor, die samen 259 pk genereren. De elektrische actieradius is maximaal 90 kilometer. Omdat de Dolphin G kleiner is, is het mogelijk dat hij een iets kleinere batterij krijgt waardoor de elektrische actieradius afneemt.

Gebouwd in Europa

De productie start in 2026 in BYD’s nieuwe fabriek in Hongarije, waar ook de BYD Dolphin Surf en BYD Atto 2 van de band rollen. Volgens BYD-topvrouw Stella Li is er in China geen markt voor kleine plug-in hybrides. Om die reden wordt de Dolphin G puur voor Europa ontworpen en gebouwd.

Ook naar Nederland?

Voor Nederland is het de Dolphin G nog niet officieel aangekondigd. Maar omdat het speciaal voor de Europese markt wordt ontwikkeld, is de kans groot dat de auto ook hier op de markt komt. BYD breidt zijn Europese aanbod snel uit en met de Dolphin G lijkt het merk een interessante niche te hebben gevonden: een compacte, zuinige plug-in hybride met een stekker. En nog belangrijker voor de Europese en Nederlandse koper: het belooft ook de goedkoopste plug-in hybride te worden.