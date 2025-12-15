Zo kan deze smartphonetechniek EV’s van de toekomst beter maken

Nieuws

De accu’s in smartphones en elektrische auto’s lijken meer op elkaar dan je denkt. Een techniek die telefoons al krachtiger maakt, kan EV’s straks lichter maken, sneller laten laden en meer range geven.



In veel bestaande batterijen wordt nog grafiet gebruikt om energie op te slaan. Dat werkt prima, maar het is zwaar, duur om te winnen en komt bijna volledig uit China. Batterijproducenten zoeken daarom naar een alternatief en denken dat silicium die rol kan overnemen. Dat materiaal kan meer energie opslaan en maakt batterijen compacter.

Waarom dit nu belangrijk wordt

Twee bedrijven, Group14 Technologies en Sionic Energy, hebben samen laten zien dat hun siliciumtechniek stabiel werkt, zelfs bij hoge temperaturen. Dat was eerder een struikelblok. Group14, waarin Porsche een van de investeerders is, ziet dat als bewijs dat de techniek klaar is voor bredere toepassing.

Volgens de makers kan een batterij hiermee tot 40 tot 55 procent meer energie bevatten dan een gewone accu en in minder dan tien minuten worden opgeladen. Bovendien hoeven fabrikanten hun productielijnen er nauwelijks voor aan te passen.

Van telefoon naar auto

In smartphones wordt silicium al gebruikt om meer accucapaciteit in hetzelfde formaat te proppen. In de autowereld wordt de techniek voorlopig vooral getest in hypercars en ontwikkelingsmodellen, niet in gewone productieauto’s. Toch verwachten batterijmakers dat een bredere doorbraak niet lang meer op zich laat wachten.

Wat dit betekent voor toekomstige EV’s

Met lichtere batterijen en meer energie in hetzelfde formaat kunnen auto’s zuiniger worden en verder rijden. Ook kan de techniek helpen om de kosten omlaag te brengen, omdat er minder materiaal nodig is en het productieproces gelijk blijft.

Grote stap vooruit

Hoewel er nog altijd wordt gewerkt aan écht nieuwe batterijsoorten, zoals de welbekende solid-state accu’s, kan deze smartphonetechniek de huidige lithium-ionaccu’s al een flinke oppepper geven. En dat maakt elektrische auto’s op korte termijn eenvoudiger, beter en bereikbaar voor meer mensen.