Deze uitvinding houdt je EV warm zonder dat je actieradius instort

Nieuws

Een uitvinding van een Duitse fabrikant van auto-onderdelen maakt elektrische auto’s efficiënter in de kou. Het systeem bespaart energie, houdt de batterij op temperatuur en verwarmt de cabine sneller.

Webasto – onder andere bekend van schuifdaken, laadoplossingen en verwarmingssystemen – werkt aan een nieuw systeem dat ze de Heated Chiller noemen. Deze compacte module neemt het werk over van drie afzonderlijke onderdelen die normaal de accu en het interieur verwarmen en koelen.

Batterij op de juiste temperatuur

Bij elektrische auto’s is het belangrijk om de batterij op de juiste temperatuur te houden. Lukt dat niet, dan krimpt de actieradius, laadt de auto trager en slijten de cellen sneller. Veel fabrikanten gebruiken daarom ingewikkelde verwarmings- en koelsystemen. Webasto wil dat eenvoudiger aanpakken met één geïntegreerde oplossing.

Voor EV's met 800 volt

De Heated Chiller werkt op 800 volt en kan zowel de batterij als het interieur verwarmen. In koude omstandigheden verwarmt het systeem het accupakket én het koelmiddel, zodat de prestaties en laadsnelheid behouden blijven. In de zomer kan het overtollige warmte afvoeren via de geïntegreerde koeler.

Heated Chiller vervangt drie onderdelen

De module wordt gekoppeld aan zowel het koel- als het koudemiddelcircuit van de auto. Daardoor kan het systeem ook het koudemiddel verwarmen dat de warmtepomp gebruikt, wat zorgt voor snellere opwarming van de cabine – zonder dat het veel energie kost.

Omdat de Heated Chiller drie componenten vervangt – de luchtverwarmer, koelvloeistofverwarmer en chiller – bespaart het systeem ruimte en gewicht. Dat maakt het onderhoud eenvoudiger en het geheel efficiënter.

Nog even geduld

De uitvinding klinkt veelbelovend, maar er zijn nog wat kanttekeningen. Zo werkt de Heated Chiller voorlopig alleen met 800-voltplatforms, wat betekent dat we het over relatief dure EV's hebben. Wij willen deze slimme techniek ook in betaalbare auto's! Hoe dan ook: met uitvindingen als deze worden EV’s naarmate de jaren vorderen steeds beter en efficiënter.