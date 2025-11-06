Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement!

Dankzij deze simpele uitvinding krijgt elke EV er 100 km actieradius bij

Bang dat je accu te snel leeg is? Een klein bedrijf uit Kroatië heeft een slimme oplossing bedacht: een extra batterij die je zo in je elektrische auto kunt leggen en je direct tientallen extra kilometers oplevert.

De uitvinding komt van EV Clinic, een Kroatisch bedrijf dat een bijzondere range extender heeft ontwikkeld. Deze op maat gemaakte batterij kan tot zo’n 100 kilometer extra rijbereik toevoegen aan vrijwel elke elektrische auto. Het grote voordeel is dat er niet aan het originele accupakket hoeft te worden gesleuteld. Daarmee is de extra batterij dus echt plug & play.

Foto en video: Bjorn Nyland

Past gewoon in de kofferbak

Het eerste prototype is ontworpen voor de Tesla Model S, waar de batterij netjes past in het diepe deel van de kofferbak. Daardoor blijft er voldoende bagageruimte over. De extra accu heeft een capaciteit van 17,1 kWh, opgebouwd uit gloednieuwe Samsung SDI-cellen.

Slim gekoppeld aan het bestaande systeem

De range extender heeft een eigen batterijbeheersysteem (BMS), koeling en beveiliging, en kan zichzelf automatisch loskoppelen als er iets misgaat. De batterij staat dus compleet los van de batterij die in de auto zit.

Ook voor andere EV’s

Hoewel het prototype speciaal voor de Model S is gemaakt, werkt EV Clinic aan versies voor andere auto’s – zoals bijvoorbeeld de Volkswagen e-Golf, de Nissan Leaf en de Smart ForTwo en ForFour. Daarmee kunnen ook de wat oudere elektrische auto’s een tweede leven krijgen, met meer bereik dan ooit.

Goedkoper dan een nieuwe accu

Wat de prijs wordt, is nog niet bekend, maar volgens EV Clinic zal het systeem een stuk voordeliger zijn dan het vervangen van een complete accu. Ter vergelijking: een nieuwe batterij voor een oude Tesla Model S of X kost al snel tussen de 14.000 en 23.000 euro.

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

