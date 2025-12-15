Zo houden automerken elke meter die jij rijdt nauwlettend in de gaten

Nieuws

Moderne auto’s zitten vol software en sensoren, en die houden niet alleen de weg in de gaten. Ook jij wordt nauwlettend gevolgd, vaak zonder dat je daar echt bij stilstaat.



Nieuwe auto’s zijn rijdende computers geworden, vol software, sensoren en een permanente internetverbinding. Dat maakt handige functies mogelijk, maar zorgt er ook voor dat vrijwel elke rit data oplevert die rechtstreeks bij de fabrikant terechtkomt.

Auto’s die alles registreren

Snelheid, rijgedrag, locatie en het gebruik van knoppen en schermen, vrijwel alles wordt vastgelegd. Autofabrikanten analyseren die gegevens om hun systemen te verbeteren, maar krijgen daarmee ook een gedetailleerd beeld van hoe bestuurders hun auto daadwerkelijk gebruiken. Het gaat allang niet meer alleen om technische voertuigdata.

Fabrikanten doen het al

Dat meekijken gebeurt niet stiekem, maar is inmiddels openlijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Zo analyseert BMW hoe bestuurders omgaan met het infotainmentsysteem en de bediening in de auto, om te bepalen welke functies blijven en welke verdwijnen. Ford beschrijft in zijn voorwaarden dat verbonden auto’s rij- en locatiegegevens doorsturen, waaronder snelheid, rijgedrag en mediagebruik.

Hyundai verzamelt via zijn connected diensten onder meer prestatiegegevens, exacte locatie en andere gevoelige voertuigdata. Officieel om systemen te verbeteren, maar diezelfde informatie laat ook precies zien hoe klanten zich achter het stuur gedragen.

Uitzetten is niet altijd een optie

Op papier kun je bij veel merken privacy-instellingen aanpassen, maar in de praktijk blijft een deel van de dataverzameling actief. Fabrikanten houden zich in hun voorwaarden vaak het recht voor om basisgegevens, zoals locatie, voertuigstatus en gebruiksdata, te blijven verzamelen voor wettelijke verplichtingen, veiligheidsredenen of om hun eigen belangen te beschermen. Dat betekent dat je auto soms blijft meekijken, ook als je liever hebt dat dat niet gebeurt.

Van inzicht naar inkomsten

Die data wordt niet alleen gebruikt om auto’s beter te maken, maar ook om commerciële keuzes te sturen. Fabrikanten zien exact welke functies veel worden gebruikt en welke nauwelijks aandacht krijgen. Dat helpt bij beslissingen over welke knoppen verdwijnen, welke functies standaard blijven en welke later tegen betaling worden aangeboden.

Een ongemakkelijke realiteit

Auto’s zijn allang niet meer alleen machines die je van A naar B brengen. Ze zijn persoonlijke apparaten geworden, die precies bijhouden waar je komt, hoe je rijdt en wat je in de auto doet. Elke meter die je rijdt, laat digitale sporen achter, en die blijven niet in de auto zelf.

In sommige gevallen verdwijnen die gegevens bovendien niet alleen in interne systemen, maar worden ze ook doorverkocht aan derden. Voor de fabrikant een extra inkomstenbron, voor de bestuurder opnieuw een stukje privacy dat verdwijnt.