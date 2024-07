Automerken verkopen jouw gegevens voor een habbekrats aan databedrijven

Nieuws

Zonder dat je het doorhebt, bezitten bedrijven veel van jouw persoonlijke gegevens. Nu is dat op zich nog niet zo’n groot probleem, maar het wordt vervelender als ze dit weer doorverkopen aan derde partijen. Ook automerken hebben hier een handje van, maar de prijs die ze vragen voor jouw informatie is wel erg laag …

In de Verenigde Staten hebben twee senatoren een rapport publiek gemaakt die de problematiek rondom het verkopen van persoonlijke gegevens aan derden blootlegt. In dit geval worden Hyundai en Honda beschuldigt dat ze gegevens van een deel van hun Amerikaanse klanten aan een data-analysebedrijf genaamd Verisk hebben verkocht. Dat bedrijf verkocht de informatie later weer door aan verzekeringsmaatschappijen.

Een appel en een ei

De kans is groot dat Verisk daarop winst heeft gemaakt, want het bedrijf hoefde niet bepaald diep in de buidel te tasten om de gegevens te kopen. Hyundai verkocht de gegevens van 1,7 miljoen voertuigen voor ongeveer 960.000 euro, oftewel om en nabij 57 cent per auto.

Bij Honda waren de gegevens al helemaal in de uitverkoop: Verisk betaalde de Japanners een kleine 24 mille voor de gegevens van 97.000 auto’s. Honda taxeerde de informatie dus op minder dan 25 cent per auto.

Via internetverbinding

Vooral de manier waarop Hyundai de gegevens van zijn klanten heeft verzameld, is controversieel. Wanneer je in een Hyundai met een bouwjaar tussen 2018 en 2024 met de auto internetverbinding maakte, schreef je je automatisch in voor een programma dat bijhield hoe je met de auto reed. Hierover werd de bestuurder niet geïnformeerd.

Bij Honda gebeurde het op een vergelijkbare manier, alleen vroeg Honda de bestuurders wél expliciet om toestemming. Dat hun gegevens echter uiteindelijk terecht zouden komen bij verzekeringsmaatschappijen is zowel de Hyundai- als de Honda-eigenaren niet duidelijk gemaakt.

Deze persoonlijke informatie wordt verzameld

De problematiek rondom data bij autoproducenten is niet nieuw. Vorig jaar bleek uit een onderzoek dat geen enkel van de 25 onderzochte automerken correct omging met de persoonlijke data van hun klanten.

Zo bleek dat alle onderzochte merken meer gegevens verzamelden dan nodig was om hun connected diensten uit te voeren. Deze data wordt door 84 procent van de merken beoordeeld, gedeeld en doorverkocht. Ook worden de gegevens doorgegeven aan opsporingsdiensten. Daarbij geeft 92 procent van alle merken zijn klanten geen enkele zeggenschap in wat er gebeurt met hun persoonlijke informatie.