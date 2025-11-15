Dit Europese land ontvangt anonieme Chinese SUV met open armen

Nieuws

In Nederland en België verloopt de opmars van Chinese automerken traag. Vertrouwde Europese, Koreaanse en Japanse merken - én Tesla - doen het veel beter. Maar in één Europees land is een onbekende SUV populairder dan zowel de Renault 5 als de Tesla Model Y.

De charmante, retro ogende Renault 5 wordt in Groot-Brittannië beter verkocht dan de strakke Tesla Model Y. Aan de andere kant haalde geen enkele EV de top 10 van bestverkochte auto’s. Bij ons is dat heel andere koek.

In de Nederlandse top 10 van oktober staan vier EV's, evenals twee auto's die ook een elektrische variant kennen. Tevens werd de Tesla Model Y (plek 5) hier in oktober beter verkocht dan de Renault 5 (26ste)

De opvallendste nieuwkomer in de Britse verkoopstatistieken is de benzine-aangedreven Jaecoo 7. Met ruim 2.600 geregistreerde exemplaren stond de Chinese SUV op plek zes in de algemene ranglijst. Daarmee versloeg-ie dus zowel de Renault 5 als de Tesla Model Y.

Het merk Jaecoo, onderdeel van het grote Chery-concern, verkoopt op het Britse eiland inmiddels meer auto’s dan gevestigde namen als Citroën en Lexus. En daar was niet eens een grote nationale campagne à la Daewoo voor nodig.

Ter herinnering: vanwege de bijna gelijkluidende merknaam moesten wij terugdenken aan Daewoo, een Koreaans merk binnen het GM-concern dat later doorging onder de bekendere merknaam Chevrolet. Maar eind jaren 90 vervuilde Daewoo een tijdje alle Nederlandse billboards met afbeeldingen van omgebouwde Opels Kadett met de slogan: 'U bent toe aan een Daewoo'.

Hoe dan ook; in tegenstelling tot de meeste EU-burgers, zijn veel Britten zijn dus al toe aan een Jaecoo. Jaecoo is overigens niet de enige Chinese fabrikant die in oktober flink scoorde in Groot-Brittannië. Ook BYD liet goede resultaten zien, en boekte betere verkoopcijfers dan Dacia, Cupra en Mini.

Lagere importheffing

Dat Chinese merken het in het Verenigd Koninkrijk zo goed doen, komt ook doordat de Britten voor auto’s uit China een importtarief hanteren van slechts 10 procent. In de landen van de Europese Unie is dat gemiddeld 21 procent, maar het tarief kan hier per automerk verschillen.

Vanwege onze CO2-taks - beter bekend als bpm - loopt het in Nederland zo’n vaart niet met goedkope Chinese benzineauto’s. Hier worden auto’s uit China alleen verkocht als (plug-in) hybride of EV.

De plug-in hybride Jaecoo 7 SHS (Super Hybrid System) kost 37.900 euro en heeft een officieel elektrisch bereik van 90 kilometer. Hoewel die auto zeker zijn kwaliteiten heeft, waren we door de bank genomen niet superenthousiast over de Super Hybrid (zie bovenstaand artikel).

In België wordt de benzinevariant van de Jaecoo 7 wél aangeboden, voor eveneens 37.900 euro.

