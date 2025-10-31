Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 44 (2025)

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de Toyota Corolla ineens een spannende auto is, maar Porsche een wel heel flinterdunne boterham verdient aan hun auto's. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 44 (2025)

+ Top – Nieuwe Corolla is spannend?

Als je aan de Toyota Corolla denkt, is spannend waarschijnlijk niet eens van de eerste dingen die bij je opkomen. Maar dan heb je de nieuwe Corolla nog niet gezien! Het gaat om een studiemodel, maar als het bekende model ook maar de helft van de concept car overneemt, is het al by far de leukste Corolla ooit om te zien.

Lees ook Je valt van je stoel als je de nieuwe Toyota Corolla ziet
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 44 (2025)

+ Top – Betrouwbare EV-batterijen

Ben je bang dat de accu van een tweedehands elektrische auto snel kapot gaat? Volgens een Zweeds onderzoek loopt het zo’n vaart niet. Zeker als je een model kiest uit de onderstaande top 10.

Lees ook Bang voor kapotte accu tweedehands EV? Koop er dan eentje uit deze top 10
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 44 (2025)

+ Top – Japanse Spring-concurrent

Echt goedkope EV's zijn momenteel nog best schaars, dus we juichen nieuwe kandidaten maar wat graag toe. Zeker als ze van zo'n leuk en sympathiek Japans merk komen.

Lees ook Japans merk wil met deze goedkope elektrische auto Dacia Spring te lijf
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 44 (2025)

- Flop – 230 euro voor een Porsche 911

Dat bij Porsche het geld tegen de plinten klotst, is verre van de waarheid. Op een Porsche 911 - toch het boegbeeld van het merk - verdienen ze in Zuffenhausen maar 230 euro. En dat is bij hun andere auto niet veel beter ...

Lees ook Wat Porsche verdient per verkochte auto, geef jij uit aan 2 uurtjes karten
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 44 (2025)

- Flop – Hot hatch van Honda! Maar ...

Ons hart ging even sneller kloppen toen we een aankondiging zagen van Honda dat ze met een hot hatch bezig zijn. Ze hebben toch een naam hoog te houden, aangezien de Civic Type R al decennia tot de beste in zijn klasse behoort. Helaas gaat het niet om een nieuwe Civic, maar een opgepimpte kei-car. 

Lees ook Honda komt met een nieuwe hot hatch, maar toch ben jij teleurgesteld
Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 44 (2025)

- Flop – Reclame in je auto

Reclames op TV kunnen al bloedirritant zijn, maar in je auto? Tesla heeft de eerste stap al gezet, dus kijk er niet raar van op als je over een tijdje echt een commercial op je grote scherm krijgt. 

Lees ook Kijk er niet raar van op als je binnenkort reclame krijgt in je Tesla
Tip
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

