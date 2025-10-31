Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 44 (2025)

Nieuws

Op autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de Toyota Corolla ineens een spannende auto is, maar Porsche een wel heel flinterdunne boterham verdient aan hun auto's. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Nieuwe Corolla is spannend?

Als je aan de Toyota Corolla denkt, is spannend waarschijnlijk niet eens van de eerste dingen die bij je opkomen. Maar dan heb je de nieuwe Corolla nog niet gezien! Het gaat om een studiemodel, maar als het bekende model ook maar de helft van de concept car overneemt, is het al by far de leukste Corolla ooit om te zien.

+ Top – Betrouwbare EV-batterijen

Ben je bang dat de accu van een tweedehands elektrische auto snel kapot gaat? Volgens een Zweeds onderzoek loopt het zo’n vaart niet. Zeker als je een model kiest uit de onderstaande top 10.

+ Top – Japanse Spring-concurrent

Echt goedkope EV's zijn momenteel nog best schaars, dus we juichen nieuwe kandidaten maar wat graag toe. Zeker als ze van zo'n leuk en sympathiek Japans merk komen.

- Flop – 230 euro voor een Porsche 911

Dat bij Porsche het geld tegen de plinten klotst, is verre van de waarheid. Op een Porsche 911 - toch het boegbeeld van het merk - verdienen ze in Zuffenhausen maar 230 euro. En dat is bij hun andere auto niet veel beter ...

- Flop – Hot hatch van Honda! Maar ...

Ons hart ging even sneller kloppen toen we een aankondiging zagen van Honda dat ze met een hot hatch bezig zijn. Ze hebben toch een naam hoog te houden, aangezien de Civic Type R al decennia tot de beste in zijn klasse behoort. Helaas gaat het niet om een nieuwe Civic, maar een opgepimpte kei-car.

- Flop – Reclame in je auto

Reclames op TV kunnen al bloedirritant zijn, maar in je auto? Tesla heeft de eerste stap al gezet, dus kijk er niet raar van op als je over een tijdje echt een commercial op je grote scherm krijgt.