Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 36 (2025)

We blikken terug op een week waarin we onze zakdoekjes pakken voor een fraai Volvo-model, Volkswagen de tijd neemt voor de introductie van de belangrijke ID. Polo en een beroemd Smartje terugkeert. Slecht nieuws, goed nieuws. Top en flop.

- Flop -Iconische Volvo wordt rücksichtslos geschrapt

Als er één automerk beroemd is geworden met z'n grote stationwagons, is het Volvo wel. Toch draait het zijn grootste en meest praktische V-model de nek om. De Volvo V90 is aan het einde van zijn levenscyclus.

- Flop - Wachten op de Volkswagen ID. Polo

Dat de Volkswagen ID.2all wordt omgedoopt in ID. Polo, is een logische beslissing van Volkswagen. Maar wanneer staat hij nou eindelijk in de showroom? Voordat het zover is, gaan er nog een oud & nieuw, Pasen en Songfestival overheen. 

- Flop - Tesla-verkopen blijven kelderen

Jarenlang was in Europa the sky the limit voor Tesla. Maar nu lijkt de magie uitgewerkt. Vooral één merk profiteert optimaal van de kelderende Tesla-verkopen en dat merk komt uit China.

+ Top - Audi gaat je stress verminderen 

Stoelopties, sierlijsten, stuurwielen – de lijst met keuzemogelijkheden bij het samenstellen van een nieuwe Audi lijkt eindeloos. Maar daar komt verandering in. De fabrikant wil het aantal opties flink inperken, en dat is geen bezuinigingsmaatregel. Integendeel: met het geld dat Audi bespaart, gaat het eindelijk weer werk maken van de afwerkingskwaliteit.

+ Top - De Smart der Smarts keert terug

Smart gaat doen waar het goed in is: kleine, volledig elektrische stadsauto's voor twee personen bouwen. De Fortwo krijgt een opvolger met een nieuwe naam. Je moet nog even geduld hebben: de Smart #2 wordt pas eind 2026 onthuld. 

+ Top - Amerikanen hebben toch een goede autosmaak

Europese automerken krijgen geen poot aan de grond in de Verenigde Staten, tenzij ze duur zijn en veel cilinders hebben. Maar voor de Alfa Romeo Giulia hebben ze heel verrassend een zwak. Er is geen land waar er meer verkocht worden. Hebben de Amerikanen dan toch een verfijnde smaak? 

Jaap Peters
Door Jaap Peters

