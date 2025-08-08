Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 32 (2025)

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Mercedes nog eens 30 modellen over ons uitstort en BMW de Duitse autoindustrie eindelijk weer trots laat zijn. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 32 (2025)

+ Top – Renault Twingo wordt leuk, zuinig en betaalbaar

Ach, wat was de eerste Renault Twingo (1992) toch schattig en praktisch. De elektrische Twingo lijkt er als twee druppels water op. Renault belooft dat hij volgend jaar al te koop is. Nu onze spionagefotograaf hem al betrapte op de openbare weg, lijkt dit inderdaad haalbaar. Goed nieuws: de Twingo van 2026 zit weer doordacht in elkaar. 

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 32 (2025)

+ Top – Skoda verklaart liefde aan echte knoppen

Het ontbreken van echte knoppen is een van de grootste ergernissen in moderne auto's. In plaats daarvan zitten veelgebruikte functies in
een scherm verstopt. Niemand vindt het fijn, ook wij mopperen wat af. Gelukkig biedt Skoda dapper weerstand, en wel hierom.

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 32 (2025)

+ Top – BMW is niet alleen sportief, maar ook milieuvriendelijk 

De elektrische BMW iX3 komt op een perfect moment: Tesla ligt onder vuur en om nou zo'n inwisselbaar Chinees stuk blik te kopen ... De iX3 is niet zomaar een SUV met stekker. Met deze auto willen de Duitsers een voorsprong nemen op alle concurrenten. Niet alleen technisch, maar ook op milieugebied. Zo staan de Duitsers eindelijk weer eens vooraan met elektrische innovaties. 

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 32 (2025)

- Flop – Waarom is Nissan Micra duurder dan R5? 

Toen de elektrische Nissan Micra werd onthuld, gaven we de Japanners een tip: maak ‘m iets goedkoper dan de technisch identieke Renault 5. Maar ze hebben niet naar ons geluisterd … Lees hieronder alles over de prijsverschillen tussen de Nissan Micra en de Renault 5. 

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 32 (2025)

- Flop – Mercedes komt met nóg eens 30 modellen

Kijk voor de lol eens op mercedes-benz.nl naar het modellenoverzicht. Je blijft scrollen. Mercedes overzag het zelf ook niet meer en wilde gaan snoeien ... en ineens kondigt het dertig (!) nieuwe modellen aan voor de komende twee jaar. Hoe gaan we die ooit uit elkaar houden!? 

Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 32 (2025)

- Flop – Medelijden met de Hyundai i30

De Hyundai i30 krijgt een facelift en dat is opmerkelijk. Het is namelijk zijn tweede make-over. Ook in maart 2024 friste Hyundai het model op. Een tweede facelift is heel normaal voor een filmster, maar niet voor een auto. Die krijgt er meestal één en daarna wordt het een enkeltje naar het bejaardentehuis. Misschien dat Nederland de i30 na de facelift wel koopt, want nu is het de minst populaire Hyundai. 

Jaap Peters
Door Jaap Peters

Van oudsher concentreert zijn autoliefde zich op groot, comfortabel en Frans, maar rijdt nu naar tevredenheid een youngtimer uit Zuid-Duitsland. Ziet vol bewondering hoe de Koreaanse automerken de wereld op z'n kop zetten en snapt nog steeds niet waarom Formule 1 een sport is. Lees meer »

