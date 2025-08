De Hyundai die Nederland niet ziet staan, moet nóg langer mee

Nieuws

Hyundai en Kia zijn één bedrijf. Maar dit wil niet zeggen dat de een de ander nadoet. Kia staat op het punt zijn oude C-segmentauto te vervangen, terwijl Hyundai juist het tegenovergestelde doet.

De ingepakte auto die je op de foto's ziet, is een Hyundai i30, in dit geval de Wagon. De middenklasser krijgt een facelift en dat is opmerkelijk. Het is namelijk zijn tweede make-over. Ook in maart 2024 friste Hyundai het model op. Een tweede facelift is heel normaal voor een filmster, maar niet voor een auto. Die krijgt er meestal één en daarna wordt het een enkeltje naar het bejaardentehuis.

Misschien dat Nederland de i30 na de facelift wel koopt, want nu is het de minst populaire Hyundai. Afgelopen juli werden welgeteld zes stuks op kenteken gezet, het laagste aantal van alle tien modellen van de Koreanen die in Nederland te koop zijn.

Nóg een reden waarom het verrassend is dat de Hyundai i30 nog even mee moet, is dat het model al in 2016 gepresenteerd werd. Voor autobegrippen is dat een eeuwigheid geleden. En het wordt nog gekker als je bedenkt dat concerngenoot Kia wél op het punt staat zijn C-segmentauto te vervangen, de Kia Ceed. Die wordt opgevolgd door een gloednieuw model, de K4 - zie het bericht hieronder.





Meer dan een opfrisser

Volgens insiders gaat de facelift van de i30 verder dan alleen een kleine opfrisbeurt met nieuwe bumpers en andere verlichting. De update zou ook technische wijzigingen omvatten, met name om te voldoen aan de strengere Euro 7-emissienormen die eraan zitten te komen.

Hiermee krijgt de i30 dus nog geen opvolger zoals bij de Ceed, maar wordt zijn leven verder opgerekt. Dat is waarschijnlijk goedkoper dan een heel nieuw model ontwikkelen. Al kan Hyundai leentjebuur spelen bij Kia en het platform van de K4 'pikken'.



Elektrische Hyundai i20

Overigens legt Hyundai momenteel de laatste hand aan een elektrisch model in het B-segment, waarin de Hyundai i20 actief is. Die auto is wél gloednieuw, wordt begin september onthuld en is al gespot op de openbare weg - zie het bericht hieronder.